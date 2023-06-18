كانوا سايقين واحدة.. حبس عصابة سرقة الدراجات النارية في القاهرة

قررت نيابة الأزبكية الجزئية، حبس 3 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" بالقاهرة.

وكلفت النيابة، رجال المباحث، بالتحري عن الواقعة، وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قد ضبطت شخصين حال استقلالهما دراجة نارية بدائرة قسم شرطة الأزبكية، بها قطع بالأسلاك، وبحوزتهما أداة حادة.

جرت عملية الضبط، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد عبد الله، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة.

وبمناقشتهما عن مصدر الدراجة النارية المضبوطة بحوزتهما، اعترفا بسرقة الدراجة النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" حال توقفها بدائرة قسم شرطة باب الشعرية، باستخدام الأداة المضبوطة بحوزتهما.

كما اعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك"، وأقرا بارتكابهما 3 وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب، وأقرا بالتصرف فيها بالبيع لدى عميلهما "سيئ النية" (أمكن ضبطه وبحوزته جميع الدراجات النارية المستولى عليها)، وبمواجهته بما جاء في أقوال المتهمين؛ أيدها، وأقر بعلمه بكون المضبوطات من متحصلات وقائع سرقة.

وباستدعاء المجني عليهم؛ تعرفوا على الدراجات، واتهموهم بالسرقة، واتخذت الإجراءات القانونية.