عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

كانوا سايقين واحدة.. حبس عصابة سرقة الدراجات النارية في القاهرة

حبس
حبس

قررت نيابة الأزبكية الجزئية، حبس 3 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" بالقاهرة.

وكلفت النيابة، رجال المباحث، بالتحري عن الواقعة، وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة،  قد ضبطت شخصين حال استقلالهما دراجة نارية بدائرة قسم شرطة الأزبكية، بها قطع بالأسلاك، وبحوزتهما أداة حادة.

جرت عملية الضبط، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد عبد الله، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة.

وبمناقشتهما عن مصدر الدراجة النارية المضبوطة بحوزتهما، اعترفا بسرقة الدراجة النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" حال توقفها بدائرة قسم شرطة باب الشعرية، باستخدام الأداة المضبوطة بحوزتهما.

كما اعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك"، وأقرا بارتكابهما 3 وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب، وأقرا بالتصرف فيها بالبيع لدى عميلهما "سيئ النية" (أمكن ضبطه وبحوزته جميع الدراجات النارية المستولى عليها)، وبمواجهته بما جاء في أقوال المتهمين؛ أيدها، وأقر بعلمه بكون المضبوطات من متحصلات وقائع سرقة.

وباستدعاء المجني عليهم؛ تعرفوا على الدراجات، واتهموهم بالسرقة، واتخذت الإجراءات القانونية.

حبس 3 أشخاص تشكيل عصابى سرقة الدراجات النارية سرقة الدراجات سرقة القاهرة توصيل الأسلاك امن القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عشت معاه سنة كاملة بدون زواج | طليقة وائل كفوري تفجر مفاجأة

خطفت الأنظار بجمالها .. أحدث ظهور لطليقة وائل كفوري بعد خسارة وزنها

ضحية الأهلي.. كولر يُطيح بـ مدرب الوداد من تدريب الفريق

أفشة والكارتي | الكشف عن صفقة تبادلية كبرى بين الأهلي وبيراميدز

الأهلي يستقر على عودة ثنائى الفريق

خناق ووجع دماغ | بوست مثير من خالد الغندور

جلسة في المغرب بتفاصيل مثيرة | صفقة تاريخية تطرق أبواب محمد صلاح

الصحة تكشف حقيقة اقتراب فيروس أشد فتكا من كورونا

موضوعات متعلقة

زواج عرفي ومخدر في العصير.. اعترافات المتهمة الثانية بجريمة طبيب الساحل

بالمفتاح المصطنع.. حبس شخص سرق سيارة نقل بالخليفة

حبس 3 أشخاص تعدوا على آخر وسرقوا سيارته بالقاهرة

حبس موظفة استولت على 1.5 مليون جنيه من عهدتها بالبنك

البحث عن الكنز.. حبس سيدة و3 رجال للتنقيب عن الأثار بالقاهرة

سرقت شقى عمره.. تفاصيل مثيرة وراء تخلص شخص من طليقته بالأزبكية

فيديو على الفيس بوك.. حبس أب تعدى على نجلته بالضرب بالمعادي

حبس 3 تجار مخدرات قبل ترويجهم الحشيش بالقاهرة

ترشيحاتنا

عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد يعلن الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية

مسئولة أمريكية بارزة تزور الضفة والأردن وإسرائيل

سعر الدولار في بنك القطاع الخاص اليوم 18-6-2023

وقت قيام الليل .. بالدليل من القرآن والسنة

مفاوضات بين كبرى شركات الذكاء الاصطناعي والإعلام على صفقات تاريخية.. تفاصيل

بقوة 850 حصانا| تعديل جنوني لـ رام TRX من Apocalypse.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

7 أسباب.. لماذا أحب الفراعنة الذهب؟

تصدرت الترند برقصة.. صور أثارت ضجة لـ أسما شريف منير

هؤلاء دافعوا عن سيدة الفستان الأزرق .. ما السبب وماذا قالوا؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الشكولاته الداكنة ؟

فيديو

سقطة مهيب تكشف مخطط الزمالك لخطف إلياس الجلاصي.. والنادي المصري يرد

قدام عيالهم | خناقة أمهات في مدرسة بلبنان تشعل السوشيال ميديا ..فيديو

لفظ أنفاسه وهو حاضن المصحف.. قصة أربعيني تأثر بها الملايين |فيديوجراف

وزير الدفاع يلتقي نظيره الزامبي لبحث التعاون العسكري المشترك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الرأي اليوم.. عن ربع قرن من العِشْق

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أفريقيا لأ !!

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر بعيون مغربية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الثورة الصناعية الخامسة وذوي الإعاقة.. نحو مزيد من اللامرئية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: كنوز مصر الخالدة

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: الثانوية العامة .. العبرة بالخواتيم

هند عصام

هند عصام تكتب: الأمير الملعون

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 30 يونيو.. إنجازات قائد وطموحات أمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ