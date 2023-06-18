جذب استثمارات بـ 5.7 مليار دولار في 6 شهور.. وتحقيق التنمية المستدامة.. أبرز إجراءات الحكومة

وزير المالية: مصر جذبت 5.7 مليار دولار استثمارات أجنبية خلال 6 أشهر

الضباعني: مستعدون للتعاون ونقل التجربة المصرية في التحول الرقمي والإصلاحات الضريبية لليمن

أكدت الحكومة أن الاقتصاد المصري يمتلك القدرة على جذب المزيد من التدفقات الأجنبية، رغم شدة الضغوط والتحديات العالمية، حيث نجحنا خلال النصف الأول من العام المالي الحالي في جذب استثمارات أجنبية مباشرة بنحو 5.7 مليار دولار بمعدل نمو 75%.

وأوضح الدكتور محمد معيط، وزير المالية، لقائه مع ممثلي بنك «مورجان ستانلي» بلندن، إن مصر حريصة على تمكين المحلى والأجنبي، ورفع نسبة مساهمته في الاستثمارات الكلية من 35% في السنوات الماضية إلى نحو 65% خلال ثلاث سنوات؛ على نحو يُعزز قدرتنا على النمو المستدام وتحقيق التنمية الشاملة.

وأضاف: “إننا ملتزمون بالمسار الإيجابي المتوازن من أجل أداء أكثر مرونة في مواجهة الصدمات، وتخفيف حدة الموجة التضخمية غير المسبوقة، مع الالتزام بتحقيق الانضباط المالي، والحفاظ على تحقيق فائض أولى وتنميته، وخفض معدل العجز الكلي والنزول بمعدل الدين من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط”.

وتابع: “نستهدف بموازنة العام المالي الجديد تحقيق فائض أولي 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بفائض أولى متوقع 1.5% في العام المالي الحالي، ووضع معدل الدين في مسار نزولي مستدام، كما نستهدف أيضًا مد شبكة الحماية الاجتماعية للشرائح الأكثر تأثرًا بالأزمات العالمية ومساندة النشاط الاقتصادي”.

واستطرد: "نبذل جهودًا غير مسبوقة لتحفيز قطاع الصادرات، حيث عكفنا على مدار السنوات الماضية على مساندة الشركات المصدرة، وتم صرف نحو 48 مليار جنيه «مساندة تصديرية» رغم كل التحديات العالمية، فضلًا عن زيادة دعم الصادرات من 6 مليارات في موازنة العام الحالي إلى 28.5 مليار جنيه في موازنة 2023 / 2024، على نحو يُسهم في تحقيق عائدات تصل إلى 100 مليار دولار على المدى المتوسط.



وأكد الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية، على دعم وزير المالية وتوجيهاته لمصلحة الضرائب المصرية بنقل تجاربها وخبراتها ودروسها المستفادة في تطبيق مشروعات التطوير والميكنة وتقديم الدعم للدول العربية الشقيقة .

وأعرب الضباعني، عن ترحيبه بالوفد اليمني لوزارة المالية اليمنية ومصلحة الضرائب اليمنية في بلدهم الثاني مصر ، قائلا: إن مصلحة الضرائب المصرية تقدم كل الدعم والتعاون في نقل ومشاركة الخبرات المصرية في التحول الرقمي الذي تشهده مصلحة الضرائب المصرية والإصلاحات الضريبية التي تحدث حاليا.

وأعرب عن تقديره لجهود وتعاون الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD وإسهاماتهم في معالجة التحديات الضريبية وخاصة الناتجة عن الاقتصاد الرقمي ، والإصلاحات الضريبية فيما يتوافق وأفضل الممارسات الدولية ، وتنفيذهم للبرامج التدريبية ونقل الخبرات الدولية.

جاء ذلك خلال لقائه مع وكيل وزارة المالية لقطاع الموازنة بوزارة المالية اليمنية، و رئيس مصلحة الضرائب اليمنية، في ختام ورشة العمل والتعلم من الأقران خلال تبادل الخبرات مع مصر والتي قام بتنظيمها مشروع الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنميـــة " تعزيز الصمود الاقتصادي في اليمن ".

وأكد أن مصلحة الضرائب المصرية على استعداد تام للتعاون في مشاركة ونقل التجربة المصرية في التحول الرقمي والميكنة والإصلاحات الضريبية لكافة الدول وبخاصة الدول العربية الشقيقة .

وأشار " الدكتور فايز الضباعني " أنه تم خلال هذه الورشة استعراض تجربة مصلحة الضرائب المصرية في مجال الإصلاحات الضريبية فيما يتعلق بالموضوعات ذات الأولوية للجانب اليمني والمتمثلة في مجال السياسات في تبسيط الإجراءات من حيث تطور الإقرار الضريبي ، ودوره في تطبيق نظام الربط الذاتي والفحص بالعينة (التحول من نظام الفحص الشامل إلى الفحص بالعينة ) وخاصة كبار الممولين ، ورفع نسبة الالتزام وخاصة كبار الممولين ، وقواعد ومعايير المخاطر واختيار العينات ، وكذلك في مجال الحوسبة والتحول إلى نظام الميكنة .

وفي سياق متصل أكد " ناجي علي حسين جابر وكيل وزارة المالية لقطاع الموازنة بوزارة المالية اليمنية " على أن مصر دائما يدها ممدودة بكل التعاون مع الشعب اليمني وكلما مررنا بأزمة نجد مصر تقف بجوارنا ، فالتعاون مستمر بداية من تطبيقنا ضريبة المبيعات حيث تلقينا التدريب في مصر واستفدنا من خبراتها في شتى المجالات وخاصة فيما يتعلق بتوحيد الإجراءات ونقل التجارب بشكل كبير فيما يتعلق بالقوانين التي نحتاج إليها مثل المحاسبة الدولية وغيرها من الموضوعات الضريبية ، مثمنا الدعم الذي قدمته وزارة المالية المصرية ومصلحة الضرائب المصرية إلى وزارة المالية اليمنية ومصلحة الضرائب اليمنية والشعب اليمني بشكل عام.

ومن جانبه أعرب " جمال سرور رئيس مصلحة الضرائب اليمنية " عن شكره وتقديره لوزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على التعاون المثمر في مشروع تعزيز الصمود الاقتصادي في اليمن الممول من قبل الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD ، والذي أسفر عن نقل التجربة المصرية فيما يتعلق بالموضوعات ذات الأولوية للجانب اليمني وخاصة في مجال الاقرارات الضريبية وفحص تسعير المعاملات ، مشيرا إلى أنه هذه الورشة كانت قيمة وفعالة ومنظمة والاستفادة منها كانت كبيرة لنا ، مضيفا أنهم مازالوا في احتياج إلى المزيد من التأهيل والتدريب والدعم الفني وتأسيس بعض القوانين والتشريعات الضريبية التي تسهم في بناء مصلحة الضرائب اليمنية من جديد ، مؤكدا أن هناك مجموعة من الاحتياجات والأولويات التي سيتم تبادلها مع الجانب المصري ، قائلا أن مصر هى الحاضنة للشعب اليمني .

وأعرب " فؤاد عبد الكريم الحاج مدير عام التخطيط والتدريب مصلحة الضرائب اليمنية " عن شكره للجانب المصري على استضافتها للجانب اليمني ، مضيفا أن اليمن كانت قد قطعت شوطا كبيرا في مجال الإجراءات الضريبية عام 2014 ولكن بسبب الظروف التي مرت بها اليمن انتقلت مصلحة الضرائب إلى العاصمة المؤقتة عدن عام 2017 بإمكانات وخبرات محدودة ونحن نبدأ من جديد ونتطلع إلى تجربة الجانب المصري حتى ننهض بمصلحة الضرائب اليمنية وخاصة في مجال تبسيط الإجراءات حيث أن مصر لها خبرة كبيرة في مجال الاقرارات الإلكترونية ورفع نسب الالتزام ، والفحص بالعينة وانهاء المنازعات الضريبية ، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة وهم يقومون بالإطلاع على الممارسات الدولية وخاصة التجربة المصرية الناجحة .

وعلى صعيد متصل أشار "هاري تونينو، نائب رئيس قسم العلاقات العالمية والتنمية، بالمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD " أن ورشة العمل والتعلم من الأقران والتي قام بتنظيمها مشروع الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنميـــة " تعزيز الصمود الاقتصادي في اليمن " والتي تمت على مدار خمسة أيام من 11 يونيو حتى 15 يونيو 2023 تعد من أفضل مشروعات التعلم التي تمت حيث أنها اتسمت بالإثراء من قبل الجانب المصري ، معربا عن شكره وشكر منظمة OECD على تعاون وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية ، وأن هذا التعاون استمر على مدار أكثر من 5 سنوات ودائما مصر تقدم نموذجا ناجحا في كافة المشروعات التي تشارك فيها ، مضيفا أن المنظمة تعمل على القضايا الدولية وخاصة فيما يتعلق بتسعير المعاملات ولدينا فرصة لتوليد إيرادات ، وبدأنا بتدريب فريق صغير من مصلحة الضرائب المصرية وتنامى هذا الفريق وأصبح فريق كبير في العدد ويتميز بالكفاءة واصفا اياهم بأن هذا الفريق يعد رأس مال بشري قوي لابد من استثماره والحفاظ عليه .

وتقدمت "مي أبو غالي مستشارة ضرائب دولية، قسم العلاقات العالمية بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD " بالشكر لوزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على حسن الاستضافة والمساعدة في التنسيق لورشة العمل ، والعرض الشيق لتقييم المخاطر والمجالات ذات الأولوية مع الجانب المصري وخاصة قانون انهاء المنازعات حيث أن اليمن مهتمة بتطبيق مثل هذا القانون ونريد نقل تجربة مصر في تطبيق هذا القانون وأيضا تجربتها في تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة وقانون الإجراءات الضريبية الموحد ، موضحة أن هناك تواصل دائم مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية لعمل بروتوكول بين مصلحة الضرائب المصرية ومصلحة الضرائب اليمنية لتحديد الاحتياجات والأولويات في مجال الدعم الفني للارتقاء بمصلحة الضرائب اليمنية ، مضيفة أن لدى مصلحة الضرائب المصرية كفاءات في إدارة الضرائب الدولية حققت إنجازات متميزة في الحصيلة الضريبية ، قائلة أن مصر تعد قصة ناجحة في مجال الضرائب الدولية.

وكان اللقاء بحضور كل من الدكتور السيد محمود صقر نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية ، ورشا عبد العال نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية ، والدكتور أشرف الزيات رئيس مركز كبار الممولين أول ، والدكتور معوض خليل رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية ،و مها علي مدير المكتب الاعلامي وعفاف إبراهيم معاون رئيس مصلحة الضرائب المصرية .

ومن الجدير بالذكر أنه حضر افتتاح ورشة العمل كل من رامي يوسف مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي وذلك نيابة عن وزير المالية ، ودعاء حمدي رئيس وحدة العلاقات الخارجية بوزارة المالية ، وحاضر في ورش العمل كل من رجب محروس مستشار رئيس المصلحة والذي قام بإلقاء محاضرة عن الفحص الضريبي ، وإجراءاته ،ونقل التجربة المصرية والخبرة المصرية للإخوة اليمنيين ، ووائل السيد مدير المكتب الفني لرئيس قطاع البحوث الضريبية والذي قام بشرح الاقرارات الضريبية و تطورها وميكنة الاقرارات الضريبية في مصر ، وقامت عفاف إبراهيم معاون رئيس مصلحة الضرائب المصرية ، ووليد الدسوقي مدير فحص بمركز كبار الممولين والمسئول عن لجنة تقييم المخاطر بتناول تقييم المخاطر بالنسبة إلى تسعير المعاملات ، وقامت نسرين صلاح مدير إدارة تسعير المعاملات بتناول عملية الفحص بالنسبة إلى فحص تسعير المعاملات ، وقام كل من محمد ابراهيم ، وياسمين حبيب ، وإسراء محمد علي ،وسارة سعيد فاحصين تسعير المعاملات بالإدارة العامة للبحوث والاتفاقيات الدولية بالمشاركة بالخبرة في حالة عملية لتسعير المعاملات.

