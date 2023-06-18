حبس عصابة تزوير العملات المحلية والأجنبية وترويجها

قررت جهات التحقيق بالقاهرة، حبس عناصر تشكيل عصابى بالقاهرة والجيزة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتخصص فى تقليد العملات المحلية والأجنبية وترويجها مقابل مبالغ مالية.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكان قد ضبط رجال الأمن عناصر تشكيل عصابى بالقاهرة والجيزة تخصصوا فى تقليد العملات المحلية والأجنبية وترويجها مقابل مبالغ مالية، تمت عملية الضبط تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة.

فقد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام عدد 5 أشخاص لأربعة منهم معلومات جنائية مقيمون بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى تقليد العملات "المحلية، الأجنبية" وترويجها على المواطنين مقابل تحصلهم على مبالغ مالية.

بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم إستهداف عناصر التشكيل وأمكن ضبطهم وبحوزتهم مبالغ مالية عملات "محلية ، وأجنبية" جميعهم مقلدين ومجموعة من الأجهزة والأدوات التى يتم إستخدامها فى عملية تقليد العملات ومبالغ مالية صحيحة.

وبمواجهتهم اعترف أحدهم بقيامه بإصطناع وتزوير العملات المالية وترويجها على أفراد التشكيل مقابل تحصله على مبالغ مالية ، وبسؤال باقى المتهمين أيدوا ذلك ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .