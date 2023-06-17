فيديو.. رئاسة الجمهورية تستعرض خطة مصر للتحول لمركز لوجستي وتجاري عالمي

أكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن مصر لديها خطة طموحة للتحول لمركز لوجستي وتجاري عالمي.

وأوضح المتحدث في بيان، اليوم السبت، أن الخطة تتضمن مشروعات عملاقة تشمل إنشاء ممرات لوجستية تربط البحرين الأحمر والمتوسط، وتشييد الموانئ المتطورة لزيادة التنافسية وفقا للمعايير العالمية المتعارف عليها، بما يحقق زيادة الدخل القومي لاسيما بالعملات الأجنبية.

ونشرت الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية مقطع فيديو يستعرض الخطة المصرية

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تهدف مصر من تلك الخطة إلى استغلال موقعها الجغرافي الفريد على البحرين الأحمر والمتوسط، ووجود قناة السويس كممر ملاحي عالمي، بهدف جعل مصر محورًا للتجارة العالمية وتطوير القطاع البحري واستثمار أموال مصرية في تطوير الموانئ والمناطق المحيطة بها، ومن المقرر أن يتم طرح هذه المشروعات للإدارة والتشغيل بالتعاون مع القطاع الخاص المحلي والدولي، بهدف تحقيق الهدف الرئيسي وهو جعل مصر مركزًا عالميًا للتجارة واللوجستيات.

خطة قصيرة ومتوسطة المدى

ولتنفيذ هذا التوجه تعمل وزارة النقل من خلال وضع خطة قصيرة ومتوسطة المدى حتى عام 2030، استنادًا إلى الموارد المتاحة والمزايا النسبية للموانئ المصرية على البحرين الأحمر والمتوسط.

الخطة تطمح إلى إعادة هيكلة وتطوير الموانئ لتصبح أكثر من مجرد منافذ بحرية لتجارة الدولة، وتهدف أيضًا إلى رفع كفاءة العمليات البحرية وتطوير البنية التحتية الحالية وزيادة طاقة استيعاب الموانئ الرئيسية. في الوقت الحالي، كانت مدة انتظار السفن تصل إلى 20 يومًا، مما تسبب في غرامات ضخمة تكبدتها الدولة بسبب تأخير استلامها للاحتياجات الاستراتيجية. وتسبب هذا الوضع في خسارة المليارات من الدولارات سنويًا للدولة.

وتعتمد الخطة القصيرة المدى حتى عام 2024 على مرحلة التأهيل العاجل، وتركز على تحسين الاتصالات مع المدن الصناعية الرئيسية وتحسين شبكات النقل المرتبطة بها، إضافة إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للموانئ الرئيسية وتحسين البنية التحتية القائمة وإضافة محطات جديدة وساحات تخزين وتطوير المعدات والتحول الرقمي.

ونفذت وزارة النقل مشروع محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، الذي يعد أحد أهم مشروعات النقل البحري في مصر خلال الفترة الأخيرة بهدف لجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجستيات.

وفي نقاط نستعرض أبرز المعلومات عن إنشاء محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بالإسكندرية التي افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

1 - بدأ التشغيل التجريبى للمحطة فى فبراير 2023

2 - تضم 12 ونش ساحة من أحدث وأكبر أوناش لتفريغ وتحميل السفن العملاقة ستزيد إلى 30 ونشا باكتمال الطاقة الاستيعابية للمحطة

3- تضم 32 جرارا لنقل الحاويات تصل إلى 71 جرارا باكتمال الطاقة الاستيعابية للمحطة

4- تضم 92 معدة متنوعة تعمل بالطاقة الكهربائية النظيفة

5- تعمل بالنظام الآلى فى شحن وتفريغ ونقل وتخزين الحاويات والبضائع

6- تنقسم إلى 3 محطات تداول (حاويات – بضائع عامة – سيارات)

7- قادرة على تداول من 12 إلى 15 مليون طن بضائع سنويا واستقبال من 6 إلى 7 سفن ذات حمولات كبيرة فى نفس الوقت

8- أطوال أرصفة المحطة تقدر بحوالى 2530 مترا طوليا مما يؤهل المحطة لاستقبال السفن ذات الحمولات الكبيرة

9- المحطة مملوكة بالكامل لهيئات وشركات مصرية وبأموال مصرية بالكامل.

10- توفر 1500 وظيفة عمل مباشرة و2000 فرصة عمل غير مباشرة.