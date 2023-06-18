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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

امتحانات الثانوية العامة.. نصائح من كبير معلمي اللغة العربية للطلاب| فيديو

الثانوية العامة
الثانوية العامة

وجه مهتدي سلطان، كبير معلمي اللغة العربية، عدة نصائح لطلاب الثانوية العامة الذي يؤدون امتحان اللغة العربية اليوم.

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وقال مهتدي سلطان، كبير معلمي اللغة العربية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي": "على الطلاب عدم التسرع في الإجابة، ولابد من التأكد من الإجابة قبل الكتابة في النهاية في كراسة الإجابة".

 

وأضاف مهتدي سلطان، كبير معلمي اللغة العربية: "النحو يحتاج إلى التركيز بقدر كبير جدًا للخروج بالدرجات العليا.. لابد من إبعاد التوتر والقلق عن الطالب لأن التوتر من الممكن أن يضيع نصف الدرجات".

 

وتابع: "يجب على الطلاب التحلي بالهدوء مع بداية اللجنة، والتركيز في الساعات المقبلة على القواعد النحوية الهامة.. يجب على الطلاب الاهتمام بالمنصات التعليمية الرسمية الخاصة بوزارة التربية والتعليم والتمهل في حل الأسئلة المختلفة فى مادة اللغة العربية".

الثانوية العامة المنصات التعليمية امتحان اللغة العربية برنامج مساء دي إم سي التوتر والقلق طلاب الثانوية العامة

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