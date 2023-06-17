ميدو يهاجم أحد نجوم الزمالك القدامى: عنده مشكلة نفسية.. ومقدم برامج يستغله

هاجم أحمد حسام ميدو، أحد نجوم الزمالك القُدامى، والذي وصفه بكونه لديه (مشكلة نفسية) ويستغله أحد مقدمي البرامج التليفزيونية.

وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "كل يوم هناك برامج تبني المحتوى الخاص بها على أخبار مغلوطة بشأن نادي الزمالك، الزمالك ناد كبير".

وأضاف: "كل يوم شائعات وأخبار مغلوطة عن نادي الزمالك، وأحد البرامج يستغل أحد نجوم الزمالك القُدامى الذي لديه مشكلة نفسية مع نادي الزمالك".

وواصل: "مقدم البرنامج واخد اتجاه إن أي حاجة هتُثير البلبلة هتتعمل، ودايمًا اللي بيختار شخص على حساب كيان كبير، بيطلع في الآخر حسبته غلط، حسبته مش مظبوطة، والزمالك بيتعرض لحملة شرسة من بعض الأشخاص اللي حاولوا تحقيق مهماتهم الشخصية ومصالحهم داخل الزمالك، لكن النادي وقفلهم، والناس اللي جوا النادي وقفوا ليهم" .

واختتم: "أطالب جمهور الزمالك بعدم السير وراء الأخبار المغلوطة، والصفحات المأجورة".

