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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رائد أعمال: غالبية الشباب لا يعرفون نقاط قوتهم.. فيديو

رائد اعمال
رائد اعمال

وجه رائد الأعمال محمود علاء الدين، نصائح لحب العمل، قائلا إن كل إنسان ربنا خلقه لديه قدرات محددة وقوة وضعف في أشياء معينة.

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وأضاف رائد الأعمال محمود علاء الدين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي": "قضية الحب والكره تعبير مشاعري، ولكن فعليا هل أنا قوي في المكان الذي أعمل فيه أم ضعيف".

 

وأشار رائد الأعمال محمود علاء الدين، إلى أن الإنسان بطبعه يحب يشعر أنه يؤدي في الشيء الذي هو قوي فيه ومتميز فيه ويكره الشيء الذي لا يعرف أن يتميز فيه"، موضحا أن غالبية الشباب لا تعرف أين نقاط قوتها، لذلك يشعر أنه مجبور على العمل في مكان معين لا يريده.


 

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