طارق سعدة: فايزة واصف قدمت قالب برامج لم يكن موجودا في الإعلام العربي

أكد طارق سعدة نقيب الاعلاميين، أن الإعلامية الراحلة فايزة واصف استاذة الأجيال في الإعلام وقدمت قالب برامجي لم يكن موجود في الإعلام العربي ولا المصري، قائلا إن الراحلة ابتكرت قالب برامج يدمج بين الدراما والأداء الحواري والاستعانة بكبار الاستاذة والمستشارين في المجالات المختلفة.

وأضاف طارق سعدة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، مع الإعلامي عمرو خليل، على قناة سي بي سي، أن الهدف من قوالب برامج الإعلامية فايزة واصف بناء الأسرة المصرية والبيت والمساعدة في تكوين حياة سليمة، مؤكدا أن هناك أشخاص يظهرون على المنصات الآن تفتي دون علم والناس تصدق.

وتابع: "ما قدمه هذا الجيل الذي يضم فايزة واصف كان ساعد في بناء الأسرة والعائلة المصرية ونتمنى نرى قوالب برامجية هادفة وترسخ أواصر المحبة في المجتمع المصري".