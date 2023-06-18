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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بدون جمارك.. خطوات الاستفادة من مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج

سيارات المصريين بالخارج
سيارات المصريين بالخارج

تسعى الحكومة إلى تقديم كافة التسهيلات والمبادرات للمواطنين والتي من بينها مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج، دون جمارك أو ضرائب أو رسوم.

ويسعي الكثير من المواطنين إلى الاستفادة من مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج، دون جمارك أو ضرائب أو رسوم، خاصة فى ظل قرار مجلس الوزراء، الذي يسمح لمن سجلوا بالتطبيق وأثبتوا جديتهم، في استيراد سيارات المبادرة، بعد صدور أوامر سارية لهم بالاستيراد.

خطوات استكمال إجراءات الحصول على سيارات المصريين بالخارج


وهناك مجموعة من الخطوات اللازمة من أجل استكمال إجراءات مبادرة سيارات المصريين بالخارج وتشمل مايلي :- 

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بدون جمارك.. شروط مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج


- الموافقة على إضافة نافذة بالتطبيق تتضمن 3 بدائل لرد فرق الوديعة وذلك عن طريق استرداد كامل القيمة المستحقة على حساب المواطن المسجل في التطبيق على حسابه بالعملة الصعبة. 

-السماح بشراء شهادات دولارية بالقيمة المستحقة وفقا للفائدة المعلنة بالبنوك الوطنية والاحتفاظ بالمبلغ لاستكمال استيراد سيارة أخرى للمستحقين من أفراد الأسرة.

- كما تتضمن الإجراءات استكمال إجراءات الطلبات المسجلة بالتطبيق تحت المراجعة ممن أثبتوا الجدية بتحويل المبلغ قبل انتهاء المدة المخصصة للمبادرة.

- كما يلزم أيضا استكمال إصدار الموافقات الاستيرادية للطلبات المستوفين إجراءات التحويل والمراجعة للطلبات المقبولة.

- في حالة اختلاف مواصفات السيارة عند التخليص الجمركي عن الفئة المسجلة عليها وإثبات أنها فئة أعلى، يسمح بدفع القيمة المستحقة والتي تمثل الفرق المالي المستحق الخاص بفئة السيارة بالجمارك عن طريق كارت ائتمان دولي.

المستندات المطلوبة للاستفادة من مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج

- تشمل المستندات المطلوبة من أجل الاستفادة من مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج دون جمارك أو ضرائب جواز سفر مصري أو شهادة ميلاد مصرية.

- تشمل المستندات المطلوبة صورة ملونة من بطاقة رقم قومي أو جواز.

- كما تتضمن المستندات المطلوبة مستند إقامة قانونية سارية صادر من الدولة التي له فيها حق الإقامة، أو جواز سفر أجنبي ساري.

- كشف الحساب البنكي أو الشهادة البنكية مثبتا بهما تاريخ فتح الحساب.

- تشمل الأوراق المطلوبة أيضا قيد زواج أو شهادة ميلاد إذا كان الطالب هو أحد أفراد الأسرة.

شروط الحصول على سيارات المصريين بالخارج

- يشترط ألا يقل عمر المتقدم للطلب عن 16 عاما.

- كما يشترط أن تكون سنة صنع السيارات المراد استيرادها من الخارج 2019 وما بعدها.

- كما يجب وجود إقامة قانونية سارية في الخارج للمصري الراغب في استيراد السيارة.

- يلزم استيفاء إجراءات التسجيل الأولى عبر تطبيق استيراد سيارات المصريين بالخارج

- وتشمل الشروط الواجب توافرها استيراد السيارة من المالك الأول دون التقيد بسنة صنع معينة.

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موعد انتهاء مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج.. ماذا حققت من مكاسب؟

- يشترط على المصريين بالخارج سداد 30% فقط من قيمة الضريبة الجمركية، يستردها بعد 5 سنوات

- تقديم كشف حساب بنكي عن 6 أشهر سابقة على تاريخ التحويل.

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