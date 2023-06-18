الحصاد الأسبوعي لوزارة البيئة.. استكمال أسبوع الاستثمار ومواعيد اختبارات المتقدمين لوظيفة باحث

تستعرض وزارة البيئة في الحصاد الأسبوعي أبرز أنشطة الدكتورة ياسمين فؤاد وقطاعات الوزارة المختلفة خلال الأسبوع الماضي في الفترة من 10 وحتى 17 يونيو الجاري.

استكمال سلسلة جولات وزيرة البيئة بعدد من محافظات مصر خلال أسبوع الاستثمار البيئي

تفقدت وزيرة البيئة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء" تفعيل البروتوكول الموقع بين جهاز شئون البيئة والهيئة لدعم وتنمية الصناعات المصرية الواقعة في نطاق الهيئة، ويشهد إطلاق منصة E Tadweer لادارة المخلفات الناتجة عن المنشآت الصناعية.

إطلاق منصة E Tadweer لادارة المخلفات الالكترونية داخل الهيئة الاقتصادية لقناة السويس

استكملت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة جولاتها بعدد من محافظات مصر بزيارة الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، حيث استقبلها وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بمقر الهيئة لتفعيل البروتوكول الموقع بين جهاز شئون البيئة والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ويهدف البروتوكول إلى تقديم الدعم الفني في تحديد المعايير الدولية لاستهلاك الوقود والمياه في الوحدات الإنتاجية لتحقيق كفاءة استخدامها وتقليل اجمالي التلوث البيئي.

كما شهدا كلاهما إطلاق منصة E Tadweer لإدارة المخلفات الالكترونية داخل الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، حيث تتيح المنصة فرصة تسجيل المخلفات بأنواعها الناتجة عن المنشآت الصناعية بالهيئة، لتقسيمها إلى أنواع يمكن التعامل مع كل منها بالطريقة المناسبة.

وزيرة البيئة تفتتح أول نادي للعلوم بمحمية قبة الحسنة

اختتمت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فعاليات اسبوع دعم الاستثمار البيئي الذي تم في إطار احتفالات وزارة البيئة بيوم البيئة العالمي بافتتاح أول نادي للعلوم بمحمية قبة الحسنة بمدينة السادس من اكتوبر والذي تم انشاءه من خلال مشروع تعزيز القدرات الوطنية لتحقيق اتفاقيات ريو- المرحلة الثالثة والذي ينفذه جهاز شئون البيئة مع برنامج الامم المتحدة الانمائي بدعم من مرفق البيئة العالمية، وبحضور سيلفان ميرلين نائب ممثل البرنامج الانمائي للامم المتحدة UNDP، حيث يعد نادي العلوم منارة جديدة للتوعية البيئية داخل المحميات الطبيعية وأحد أنشطة مبادرة اتحضر للاخضر التي تستهدف توعية المواطنين بمختلف اعمارهم وفئاتهم، كما يقدم النادي برامج وأنشطة تعليمية وترفيهية لمختلف الفئات، ويستهدف نادي العلوم جذب الرحلات المدرسية لزيادة وعي الطلبة بالمحميات الطبيعية وقضايا البيئة العالمية.

- وزيرة البيئة تناقش مع مساعد المدير العام لمنطقة الفاو سبل التعاون المستقبلي في مشروعات التكيف

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع عبد الحكيم الواعر مساعد المدير العام لمنظمة الامم المتحدة للاغذية والزراعة (الفاو) والممثل الاقليمي للمنطقة لمنطقة الشرق الأدني وشمال افريقيا والوفد المرافق له، لمناقشة سبل التعاون الثنائي في مجالات مشروعات التكيف وربط تغير المناخ والتنوع البيولوجي واستخدام الاراضي والمجتمعات المحلية، وذلك من خلال التوجه لإشراك القطاع الخاص بالعمل على مشروع للتكيف يتعلق بادارة استخدام الاراضي لدعم صغار المزارعين وربات البيوت مع تحقيق هدف التخفيف في الوقت ذاته بتقليل الانبعاثات من قطاع الزراعة.

رئيس جهاز شئون البيئة يترأس الاجتماع الدوري لمتابعة استكمال بيانات دراسات تقييم الأثر البيئي

ترأس الدكتور على أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة الاجتماع الدوري لمتابعة استكمال بيانات دراسات تقييم الأثر البيئي للمشروعات والتي تم تشكيلها بقرار من الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٣، لتجتمع بشكل دوري بهدف تسريع عملية الموافقة على دراسات تقييم الأثر البيئي ، بما يساهم في تعزيز الاستثمار ودفع عجلة الإنتاج والتنمية.

-البيئة تعلن مواعيد اختبارات المتقدمين لوظيفة الباحث البيئي

تنفيذا" لتوجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أعلن جهاز شئون البيئة عن مواعيد اختبارات المتقدمين لوظائف باحث ومراقب بيئي، وذلك بحسب نتائج نص الإعلان رقم ١ لسنة ٢٠٢٢ الصادر عن جهاز شئون البيئة ، حيث ستبدأ اختبارات المستوفية لشروط الإعلان بداية من يوم الأربعاء القادم الموافق ٢١ يونيو من العام الحالي، وذلك بمبني الجهاز المركزي للتنظيم والادارة بميدان رابعة العدوية- مدينة نصر بمحافظة القاهرة، وتقدم لوظيفة مراقب بيئي عدد ١٠٣٤٩ وتم عمل لجنة من وزارة البيئة لمراجعة اوراق المتقدمين وبعد الحصر تم قبول اوراق ٤٩٦٧ متقدم وسيتم مثولهم للاختبارات كونهم مستوفين شروط الوظيفة.

وزارة البيئة تشارك في الدورة ٥٨ لاجتماعات الهيئات الفرعية لاتفاقية الامم المتحدة لتغير المناخ

شاركت وزارة البيئة بوفد تفاوضي في الدورة ٥٨ لاجتماعات الهيئات الفرعية لاتفاقية الامم المتحدة لتغير المناخ بألمانيا.

واستعرض الدكتور تامر أبو غرارة مستشار وزيرة البيئة للعلاقات الدولية خلال ورشة العمل المقامة على هامش دورة "تقييم التقدم العالمي المحرز في الحلول القائمة على الطبيعة لمواجهة آثار تغير المناخ" التقدم المحرز حتى الان في مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة ENACT والتي اطلقتها مصر بالشراكة مع ألمانيا والاتحاد الدولي لصون الطبيعة IUCN وعدد من الدول خلال فعاليات مؤتمر المناخ Cop27 في نوفمبر الماضي، كاحد الآليات للربط بين مواجهة آثار تغير المناخ وصون التنوع البيولوجي وحماية الطبيعة.

وأوضح أبو غرارة أن الحلول القائمة على الطبيعة تهدف الي تعزيز الحماية والقدرة على الصمود لما لا يقل عن مليار شخص حول العالم وتأمين ما يصل إلى ٢,٤ مليار هكتار من النظم البيئية الطبيعية الصحية من خلال حماية ٤٥ مليون هكتار ، والإدارة المستدامة لملياري هكتار، واستعادة ٣٥٠ مليون هكتار، وزيادة جهود التخفيف من آثار تغير المناخ العالمية بشكل كبير من خلال استعادة النظم الايكولوجية الأرضية.

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