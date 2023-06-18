عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مجدي أحمد علي: الناس كانت ترمي البونبون على معتصمي وزارة الثقافة

المخرج الكبير مجدي
المخرج الكبير مجدي أحمد علي

قال المخرج مجدي أحمد علي، إنه بعد أزمة أحمد المغير، خرج الفنانون والمثقفون خارج وزارة الثقافة، وقاموا بعمل مسرح، وكانت تعرض عليه استعراضات فرق الأوبرا، وفرق رقص شعبي، ويغني عليه علي الحجار.

 


وأضاف خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه كان شيئًا عظيمًا أن تجد الناس ترمي البونبون من البلكونات على المعتصمين، مؤكدًا أن الاعتصام تحول لبؤرة وأصبح رمزًا للتحدي، والوكالات كان تنشر من هناك.


وأشار إلى أنه كان هناك وزير قبل علاء عبدالعزيز، كان يريد أن يكون وزيرًا فقلت له "كيف تكون وزيرًا وتجلس مكان طه حسين"، وكانت وقتها الأمور تتصاعد.

 

رسالة طمأنه لهم


وتابع، أن اجتماع يوم 23 يونيو، طالبوا فيه بانتخابات رئاسية مبكرة، وأن مطالبات تمرد بدأت تعلن وتكون اتجاها للدولة، وبدأت تحركات الدولة وشعرنا بالأمان والشرطة أعلنت أنها لن تحمي مقرات الإخوان ولم يكن لديهم رغبة بالاقتحام وكان الإعلان رسالة طمأنة لهم.
 

المعتصمين المثقفون الاعتصام طه حسين اجتماع يوم 23 يونيو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لاعب مفاجأة.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الصيفية

قرار عاجل من الهند يوفر لمصر مليارات الدولارات .. ماذا يحدث

زواج عرفي ومخدر في العصير.. اعترافات المتهمة الثانية بجريمة طبيب الساحل

أفشة والكارتي | الكشف عن صفقة تبادلية كبرى بين الأهلي وبيراميدز

الكاف يزف بشرى للأهلي بعد تتويجه ببطولة أبطال إفريقيا

عشت معاه سنة كاملة بدون زواج | طليقة وائل كفوري تفجر مفاجأة

الأهلي يستقر على عودة ثنائى الفريق

خطفت الأنظار بجمالها .. أحدث ظهور لطليقة وائل كفوري بعد خسارة وزنها

ترشيحاتنا

أستاذ بالعلوم البحرية يحذر: لحم سمك القرش ضار بالصحة

تونس.. تطورات جديدة في قضية الإخواني علي العريض رئيس الحكومة الأسبق

اليوم.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر ذي الحجة ووقفة عرفات

هل يجوز الحج مرتين في نفس العام؟.. علي جمعة: ممنوع وغير مقبول

ادرس في اليابان من خلال منح التعليم العالي.. تفاصيل

سهام صالح: أهلي جدة لم يفاوض الشناوي ويسعي لضم حارس أوروبي قوي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصدرت الترند برقصة.. صور أثارت ضجة لـ أسما شريف منير

هؤلاء دافعوا عن سيدة الفستان الأزرق .. ما السبب وماذا قالوا؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الشكولاته الداكنة ؟

لو بتكسّر على طول| هذه الفيتامينات مقوية لـ «الأظافر».. خبيرة تغذية توضح

فيديو

سقطة مهيب تكشف مخطط الزمالك لخطف إلياس الجلاصي.. والنادي المصري يرد

قدام عيالهم | خناقة أمهات في مدرسة بلبنان تشعل السوشيال ميديا ..فيديو

لفظ أنفاسه وهو حاضن المصحف.. قصة أربعيني تأثر بها الملايين |فيديوجراف

وزير الدفاع يلتقي نظيره الزامبي لبحث التعاون العسكري المشترك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الرأي اليوم.. عن ربع قرن من العِشْق

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أفريقيا لأ !!

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر بعيون مغربية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الثورة الصناعية الخامسة وذوي الإعاقة.. نحو مزيد من اللامرئية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: كنوز مصر الخالدة

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: الثانوية العامة .. العبرة بالخواتيم

هند عصام

هند عصام تكتب: الأمير الملعون

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 30 يونيو.. إنجازات قائد وطموحات أمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ