أحمد أيوب: فيتوريا خلق مبررات لسوء أداء المنتخب.. واختياره «القائد» قرار موفق

قال أحمد أيوب المدرب العام الأسبق لمنتخب مصر، إن انتهاء المنافسات لدى بعض اللاعبين مع أنديتهم، ليس مبررًا لسوء أداء الفراعنة أمام غينيا، خاصة وأن أكثر اللاعبين ما زالوا يشاركون في المسابقات المحلية.

وأضاف أيوب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن فيتوريا كان يجب أن يتحلى بشجاعة الاعتراف بسوء الأداء لعدم التوفيق وعدم خلق المبررات.

وأشار إلى أن الترابط لم يكن موجودا بين لاعبي منتخب مصر أمام غينيا، ولا بد منح فيتوريا الصلاحيات للتدخل في جدول الدوري والتوقفات، ليتمكن اتحاد الكرة من محاسبته في النهاية على نتائجه.

وواصل تصريحاته، بأنه كان يفضل مواجهة منتخب أعلى فنيًا من جنوب السودان، بينما المدير الفني هو المسؤول فنيًا وإداريًا عن المنتخب، واختياره لقائد الفراعنة «تريزيجيه» بعد محمد صلاح، هو الأمر السائد حاليًا في كل منتخبات العالم.

واختتم أحمد أيوب تصريحاته، بالحديث عن فترته مع حرس الحدود، بتوجيه الشكر للمسؤولين عن النادي، مؤكدًا أنها كانت فترة نجاح ورائعة للغاية حقق خلالها الكثير، رغم هبوط الفريق إلى القسم الثاني.

