رئيس بلدية المحلة السابق: المنافسة في مجموعة بحري كانت شرسة

أكد محمود الشامي رئيس نادي بلدية المحلة السابق، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة الأسبق، أحقية الفريق في التأهل إلى الدوري الممتاز بعد غياب 15 عاما.

وقال محمود الشامي في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق عبر قناة TeN: "بلدية المحلة استحق العودة إلى الدوري الممتاز، فاللاعبين والجهاز الفني بقيادة أحمد عبد الرؤوف وعامر صبري، ومجلس الإدارة برئاسة مصطفى الشامي تعاهدوا منذ البداية على تحقيق حلم الصعود والعودة إلى دوري الأضواء والشهرة من جديد بعد غياب طويل.

وأضاف: المنافسة كانت قوية في مجموعة بحري، حيث كان هناك أكثر من ناد يتنافسون على الصعود مثل طنطا ودكرنس وأبو قير للأسمدة وجمهورية شبين وغيرهم، فالمنافسة في مجموعة بحري كانت الأقوى هذا الموسم، واستمرت حتى الجولة الأخيرة من المسابقة ".

وأردف: "أحمد عبد الرؤوف المدير الفني للفريق، مكسب كبير، ومشروع مدرب مميز سيصبح من كبار المدربين في الكرة المصرية السنوات القادمة ".