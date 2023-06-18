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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قائمة مستقبل وطن تفوز بمقاعد الغرفة التجارية في جنوب سيناء

الاعضاء الناجحين
الاعضاء الناجحين

انتهت لجنة الفرز  من فرز صناديق الانتخابات الغرفة التجارية بجنوب سيناء بفوز كاسح لقائمة حزب مستقبل وطن ونجح 6 مرشحين من قائمة الحزب من أصل 7 تقدم بهم الحزب، بينما فاز مرشح واحد من المستقلين.

وحصل حنا رمسيس عازر وشهرته أسامة فضة من مدينة دهب علي أعلي الأصوات 252 صوت وجاء في المركز الثاني سليمان جمعة 249 صوتا فى المركز الثالث الدكتور حاتم أبو صيور بعدد أصوات 234 صوتا، وجاء فى المركز الرابع محمد ربيع وحصل على مجموع 231 صوتا.

وجاء فى الخامس  مصطفى عبد الله واصل  بمجموع 226 صوتا مستقل 
وجاء فى المركز السادس محمد عبدة وحصل على مجموع 222 صوتا 
وجاء فى المركز السابع محمد عبدالله وحصل على مجموع 211 صوتا .

وكانت انتخابات الغرفة التجارية بجنوب سيناء تشهد إقبالا ضعيفا، ولم تتعدى نسبة الحضور 5% من إجمالى من لهم حق التصويت .

وبلغ إجمالى من أدلوا بأصواتهم اليوم 407 أصوات من إجمالى 2746 من لهم حق التصويت ..

الاعضاء الجدد

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إجراء انتخابات الغرفة التجارية جنوب سيناء مستقبل وطن القائم

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