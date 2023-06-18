هدنة جديدة في السودان لمدة 72 ساعة وبلينكن يصل الصين لأول مرة منذ تنصيب بايدن .. أبرز اهتمامات صحف الكويت

معيط: الاقتصاد المصري يمتلك القدرة على جذب التدفقات الأجنبية

الجيش السوداني: رغم التزامنا بالهدنة سنرد بحسم على أي خروقات للمتمردين

الدعم السريع تؤكد التزامها بوقف القتال خلال الهدنة الجديدة بالسودان

رئيسي يؤكد لبن فرحان ترحيبه بعودة العلاقات بين إيران والسعودية

الكرملين يستبعد تمديد اتفاق الحبوب

روسيا تكشف موقفها من المبادرة الأفريقية لحل الأزمة الأوكرانية

رئيس جنوب أفريقيا لبوتين: الحرب يجب أن تنتهي

بايدن: نشر الأسلحة النووية في بيلاروسيا أمر غير مقبول

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الأحد، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وركزت صحيفة "الأنباء" على تصريحات وزير المالية المصري، محمد معيط، قوله إن الاقتصاد المصري يمتلك القدرة على جذب المزيد من التدفقات الأجنبية، رغم شدة الضغوط والتحديات العالمية، مضيفًا: "نجحنا خلال النصف الأول من العام المالي الحالي في جذب استثمارات أجنبية مباشرة بنحو 5.7 مليارات دولار بمعدل نمو 75%. ومصر حريصة على تمكين القطاع الخاص المحلى والأجنبي، ورفع نسبة مساهمته في الاستثمارات الكلية من 35% في السنوات الماضية إلى نحو 95% خلال ثلاث سنوات، على نحو يعزز قدرتنا على النمو المستدام وتحقيق التنمية الشاملة".

وأضاف الوزير "أننا نستهدف بموازنة العام المالي الجديد تحقيق فائض أولي 2.5%؜ من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بفائض أولي متوقع 1.5%؜ في العام المالي الحالي، ووضع معدل الدين في مسار نزولي مستدام، كما نستهدف أيضا مد شبكة الحماية الاجتماعية للشرائح الأكثر تأثرا بالأزمات العالمية ومساندة النشاط الاقتصادي".

على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت "الوطن" أن السعودية والولايات المتحدة الأمريكية أعلنتا أن طرفي الصراع في السودان يتفقان على وقف جديد لإطلاق النار لمدة 72 ساعة، مشيرتان إلى أن الطرفين خلال فترة وقف إطلاق النار سيمتنعان عن التحركات والهجمات واستخدام الطيران الحربي والطائرات المسيرة أو القصف المدفعي أو التحركات الهادفة لتغيير المواقع والتعزيزات أو الإمداد أو أي تحرك يهدف لتعزيز الموقف العسكري.

وأضاف البيان، أن الطرفين سيلتزمان بناء على الاتفاق، بتسهيل حرية الحركة لإيصال المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء السودان.



ونقلت "الراي" عن بيان أصدرته قوات الدعم السريع قوله إنها تؤكد التزامها التام خلال الهدنة الجديدة "بالوقف الكامل لإطلاق النار في جميع أنحاء السودان بما يخدم أغراض الهدنة الإنسانية". وأشادت القوات "بجهود الوساطة السعودية الأمريكية التي بذلتها خلال المرحلة الماضية لحل الأزمة في بلادنا.."، بحسب البيان.

وذكرت "الأنباء" أن الجيش السوداني أكد على التزامه بالهدنة التي تم التوصل إليها السبت لمدة 72 ساعة، إلا أنه هدد بالرد بحسم على أي خروقات من جانب قوات "الدعم السريع".



وذكرت "الجريدة" أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيس رحب بعودة العلاقات بين السعودية وإيران، قائلاً خلال لقائه وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، في القصر الرئاسي بطهران، إن إيران ليس لديها أي عقبات أمام تطوير العلاقات مع الدول الإسلامية، مشيرا إلى أن هذه الدول رحبت باستئناف العلاقات بين البلدين. وأكد بن فرحان أن نتائج عودة العلاقات بين البلدين ستظهر على مستوى جميع الدول الإسلامية، وسيكون هناك إنجازات لا نهاية لها، هي ضمانة عدم تدخل أي دولة أجنبية في منطقتنا.

دوليًا، قالت "الراي" إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن وصل اليوم الأحد، إلى العاصمة الصينية بكين، في زيارة تستمر يومين، هي الأولى لوزير خارجية أمريكي منذ 5 سنوات. وأصبح بلينكن بهذه الزيارة، التي يسعى من خلالها لحلحلة أزمات عدة بين البلدين، أكبر مسؤول حكومي أمريكي يزور الصين منذ تولى الرئيس جو بايدن منصبه في يناير 2021.

وذكرت "القبس" أن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، استبعد أية "فرصة" لتمديد الاتفاق الذي يسمح لأوكرانيا بتصدير الحبوب بأمان عبر البحر الأسود، قائلاً: "يكاد يكون مستحيلا التكهن بأي قرار نهائي في هذا الصدد، لكن يمكنني القول إنه بالحكم واقعيا من خلال الوضع الراهن، فإن هذا الاتفاق ليست لديه أية فرصة".

وأفادت "الراي" بأن موسكو، اعتبرت أن المبادرة التي قدمها الوفد الأفريقي، لحل الأزمة الروسية الأوكرانية بشكل سلمي "صعبة التنفيذ"، بالرغم من أن الرئيس فلاديمير بوتين وعد الوفد الأفريقي بدراستها، مشيرةً إلى أن "موقف روسيا من مسألة تسوية الأزمة الأوكرانية واضح تمامًا ويتماشى مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وسندافع عن موقفنا"، لافتةً إلى أن "مبادرات السلام التي لا تتماشى مع موقفنا ستكون مرفوضة بالنسبة لنا ولكننا لا نزال منفتحين على الحوار، على عكس الجانب الأوكراني".

وقالت "الوطن" إن رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوزا أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن "الحرب يجب أن تنتهي" في أوكرانيا. وقال رامابوزا، خلال اجتماع بين بوتين والوسطاء الأفارقة في سان بطرسبرغ بشمال غرب روسيا: "لا يمكن لحرب أن تستمر إلى ما لا نهاية (...) هذه الحرب يجب أن تنتهي". وأوضح رئيس جنوب أفريقيا، الذي يترأس وفد وساطة أفريقية حول النزاع الأوكراني: "من مصلحتنا المشتركة أن تنتهي هذه الحرب".

ونقلت "القبس" عن الرئيس الأمريكي جو بايدن قوله إن نشر روسيا أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا أمر غير مقبول، وذلك بعد اتفاق بين روسيا وبيلاروسيا، يتم بموجبه نشر أسلحة نووية تكتيكية روسية، على أراضي روسيا البيضاء.

