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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مشهد رائع.. تجمع الحيتان في سواحل الأرجنتين

حيتان
حيتان

تنتشر الحيتان الصائبة في نصف الكرة الجنوبي بينما يهتم المئات من المراقبين في دراسة دورتهم الحياتية وهجرتهم المستمرة. 

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وبحسب ما ذكرته صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، في كل عام، تهاجر الحيتان من مناطق التغذية الجليدية قبالة القارة القطبية الجنوبية إلى المناخات الأكثر دفئًا، ما يمنح السياح فرصة للحضور ومشاهدتها من الشاطئ وعلى متن قوارب صغيرة.


وتقول دايانا موراليس، التي تزور الساحل: حلم لقاء الحيوانات البحرية في بيئتها الطبيعية بطريقة محترمة.. اعتقد أن رؤية دخولها إلى موطنها ورؤيتها دون إزعاجها، شيء رائع.. تجربة رائعة للغاية، لا توجد كلمات تعبر عن ذلك الحدث. 

ورددت مراقبة حيتان أخرى مشاعرها قائلة إنها تحب رؤية الحيتان في بيئتها، لترى سلوكها، وكيف تنمو كل عام.

مع وجود أجسام معظمها سوداء اللون وذات قشور بيضاء مميزة (سحجات جلدية) على رؤوسها يمكن أن يصل طول الحوت الصائب الجنوبي إلى 18 مترًا ويصل وزنه إلى 100 طن.

وأطلق على الحيتان هذا الاسم في الأصل لأنها تعتبر الحيتان الصائبة للصيد، حيث أنها بطيئة وأسهل في الاستهداف، لكنها محمية منذ عام 1937 في مياه جميع البلدان التي يُعرف عنها تكاثرها بها.

 

الحيتان

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