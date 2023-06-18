خلى بالك .. رسالة خاصة من وزير التعليم لطلاب الثانوية العامة

وجّه الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نصائح مهمة لطلاب الثانوية العامة بمناسبة انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2023 للمواد الأساسية المضافة للمجموع ابتداءً من اليوم الأحد.

وتمثلت نصائح وزير التربية والتعليم التي أدلى بها في تصريحات صحفية منذ قليل فيما يلي :

يجب على الطلاب التزام الهدوء والانضباط داخل اللجان.

ابدأ بالإجابة عن الأسئلة السهلة داخل كراسة الامتحان.

عند تظليل دائرة الإجابة الصحيحة في البابل شيت تأكد أنك تظلل نفس رقم السؤال.

التزم بالمساحات المخصصة لإجابات الأسئلة المقالية.

لا تقلق عند تعديل إجاباتك ووضع علامة "x" عليها ثم ظلل دائرة أخرى.

يجب على الطالب الدقة عند تدوين بياناته

تأكد من تدبيس ورقتا الإجابة البابل شيت مع ورقة الأسئلة المقالية.

ابتعد عن حيازة التليفون المحمول أو أي وسيلة غش حرصا على مستقبلك.

ووصلت منذ قليل أوراق أسئلة امتحان اللغة العربية إلى جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 الموجودة على مستوى الجمهورية، استعدادًا لأداء الامتحان في تمام التاسعة صباحًا.

ويحرص خالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التسرب التعليمي ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة 2023 ، قبل بدء كل امتحان من امتحانات الثانوية العامة 2023، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية للاطمئنان على وصول أوراق اسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 ، والتأكد من تواجد ممثلي وزارة الداخلية ؛ لتأمين مقار لجان سير امتحانات الثانوية العامة 2023 بجميع المحافظات.