زراعة الشيوخ تناقش اقتراحًا برغبة بشأن تشديد الرقابة على المطاحن.. اليوم

تناقش لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها اليوم الإثنين ، الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد عبد الماجد الأحمر بشأن تشديد الرقابة على المطاحن وعودة تفعيل صناديق التأمين على الثروة الحيوانية، بالاشتراك مع مكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر"، وبحضور المسئولين من وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي، والتموين والتجارة الداخلية.

فيما تناقش اللجنة مساء اليوم الإثنين، الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد فوزى بشأن بعض المقترحات التي تساعد في تذليل المعوقات التي تواجه قطاع الزراعة والإنتاج الزراعي في مصر بحضور المسئولين عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.

كما من المقرر أن تستعرض اللجنة خلال، اجتماعاتها الأسبوع الحالى، تقرير اللجنة المعد عن ثلاثة اقتراحات برغبة مقدمة من النائبة سماء سليمان، بشأن الاستفادة من منظومة الزراعة الذكية لتوفير المياه المستخدمة في الزراعة التي استحدثتها الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء للتكيف مع التغير المناخي، وبشأن الاستفادة من منظومة إدارة مياه الآبار التي استحدثتها الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء للتكيف مع التغير المناخى، و بشأن الاستفادة من منظومة الري الذكي لتوفير ثلث المياه المستخدمة في زراعة الأرز التي استحدثتها الهيئة القومية للاستشعار عن البعد وعلوم الفضاء للتكيف مع التغير المناخي.

وأيضًا تستعرض اللجنة، تقريرها حول الاقتراح برغبة المقدم من النائب ياسر الهضيبي بشأن وضع استراتيجية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم ومنتجات الألبان.