عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لجنة تفتيش مفاجئة على إجراءات السلامة باللنشات السياحية في مرسى علم والغردقة

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

قامت لجنة فنية، تضم عدة جهات فنية وإدارية، بالتعاون مع وزارات السياحة والنقل والداخلية، بالتفتيش على المراكب السياحية واللنشات في مدينتي مرسى علم والغردقة بمحافظة البحر الأحمر في جولة تفتيش مفاجئة. 

تهدف هذه الجهود إلى ضمان سلامة وأمان رواد الرحلات البحرية اليومية ورحلات الغوص في البحر الأحمر.

تسعى اللجنة لتوفير بيئة آمنة وتجنب أي ملاحظات أو مخالفات، والتحقق من توافر أجهزة إطفاء الحرائق ومضخاتها في كل لنش، والتأكد من استيفاء شروط تراخيصها من حيث الأمان الصناعي والحماية، بالإضافة إلى ذلك، فإنها تلزم أصحاب المراسى البحرية بتجهيزها بنقاط لإطفاء الحرائق في البحر وعدم تكدس اللنشات أمام المراسى.

 

تأتي هذه الجهود عقب حادث احتراق لنش سياحي أثناء رحلة غوص في مرسى علم قبل عدة أيام.

وشملت أعمال اللجنة التفتيش البحري إجراءات السلامة والأمان والدفاع المدني وأجهزة الاتصال وقوارب الإنقاذ وطاقم العمل والقبطان والبحارة، بالإضافة إلى تدقيق شهادات الصلاحية والتراخيص والتصاريح الصادرة عن هيئة السلامة البحرية والتفتيش البحري.

أثمرت جهود التفتيش عن اكتشاف ملاحظات على عدد من اللنشات، ما أدى إلى تعليق عمل عدد من اللنشات السياحية لفترات متفاوتة حتى تتم معالجة الملاحظات التي تم توجيهها من قبل اللجان المعنية بسلامة السائحين خلال الرحلات.

وصرَّح أحد مسئولي لجنة التفتيش بأن أعمال التفتيش البحري مستمرة حتى استكمال فحص جميع اللنشات، سواء للرحلات البحرية اليومية أو رحلات الغوص في السفاري. 

وعزا أسباب حوادث احتراق اللنشات السياحية إلى وجود تماس كهربائي، سواء في المطبخ أو الكبائن أو غرفة الماكينات.

 

اللنشات السياحية التفتيش البحرى إجراءات السلامة البحر الأحمر السلامة البحرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد سجنه لابتزازها بصور وفيديوهات إباحية.. ماذا قالت راندا عبدالسلام

تراجعت مجددا.. انخفاض جديد في أسعار الدواجن اليوم الأحد 18-6-2023

جروبات الغش ..تداول أسئلة عربي الثانوية العامة بعد توزيعه باللجان

خدها شقته.. طالبة التجارة استخبت داخل عمارة هربًا من زوجها |اعرف القصة

الأرز واللحمة والبقية تأتي| تفاصيل أكبر انخفاض في الأسعار قبل عيد الأضحى .. ما السبب ؟

3 آلاف جنيه مرة واحدة.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الحديد والأسمنت الآن

هبوط جديد.. أسعار الذهب اليوم تواصل التراجع وهذه قيمة عيار 21

رسميا الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك

موضوعات متعلقة

العرق والفانوس.. أكبر تجمع لدلافين الأنف الزجاجي في البحر الأحمر

انطلاق البطولة التنشيطية للكيك بوكسينج للناشئين بمركز التنمية الدولي بالغردقة

قافلة من أساتذة طب الزقازيق والأزهر تتواجد بمستشفى الغردقة

فحص1511 مواطنا .. قافلة جامعة الأزهر تنهي أعمالها الطبية بمدينة رأس غارب

اليوم.. تنظيم ندوة عن مواجهة الأزمات في القطاع السياحي بالبحر الأحمر

وزارة البيئة تستعين بخبراء أجانب لتركيب أجهزة رصد أسماك القرش في البحر الأحمر

انطلاق انتخابات الغرفة التجارية بالبحر الأحمر في 6 لجان للمنافسة على 7 مقاعد

رئيس مدينة سفاجا يتفقد أعمال الرصف والتطوير الجارية

ترشيحاتنا

بيان هام من الإفتاء بشأن تكبيرات عيد الأضحى وصيغتها

تأكيدا لما نشره صدى البلد .. التعليم : امتحان العربي "ما اتسربش"

رعب خوف واستغاثات برجال الإطفال.. زلزال يضرب فرنسا بقوة 5.8 ريختر|تقرير تليفزيوني

عيد الأضحى 2023.. موعده وهل يجب صيام العشر من ذي الحجة؟

حقائق مروعة عن الحرب| تعذيب وأسر وقطع أعضاء والأمم المتحدة تتحرك

مفاوضات الزمالك على الهواء| حكاية مداخلة فتحت النار على مهيب عبد الهادي.. وإجراءات قاسية في انتظاره

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر تيشيرت محمد حماقي بحفل للجامعة الأمريكية يثير الجدل.. مبلغ صادم

الأرز واللحمة والبقية تأتي| تفاصيل أكبر انخفاض في الأسعار قبل عيد الأضحى .. ما السبب ؟

7 أسباب.. لماذا أحب الفراعنة الذهب؟

تصدرت الترند برقصة.. صور أثارت ضجة لـ أسما شريف منير

فيديو

مش بسيب فرض من عشرين سنة.. غادة إبراهيم: ملابسي الجريئة مش من الكبائر

فيديو لتصرف عفوي لأب مع ابنته أثناء حفل تخرج يثير ضجة بالسوشيال ميديا

سقطة مهيب تكشف مخطط الزمالك لخطف إلياس الجلاصي.. والنادي المصري يرد

قدام عيالهم | خناقة أمهات في مدرسة بلبنان تشعل السوشيال ميديا ..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الرأي اليوم.. عن ربع قرن من العِشْق

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أفريقيا لأ !!

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر بعيون مغربية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الثورة الصناعية الخامسة وذوي الإعاقة.. نحو مزيد من اللامرئية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: كنوز مصر الخالدة

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: الثانوية العامة .. العبرة بالخواتيم

هند عصام

هند عصام تكتب: الأمير الملعون

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 30 يونيو.. إنجازات قائد وطموحات أمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ