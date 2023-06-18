لجنة تفتيش مفاجئة على إجراءات السلامة باللنشات السياحية في مرسى علم والغردقة

قامت لجنة فنية، تضم عدة جهات فنية وإدارية، بالتعاون مع وزارات السياحة والنقل والداخلية، بالتفتيش على المراكب السياحية واللنشات في مدينتي مرسى علم والغردقة بمحافظة البحر الأحمر في جولة تفتيش مفاجئة.

تهدف هذه الجهود إلى ضمان سلامة وأمان رواد الرحلات البحرية اليومية ورحلات الغوص في البحر الأحمر.

تسعى اللجنة لتوفير بيئة آمنة وتجنب أي ملاحظات أو مخالفات، والتحقق من توافر أجهزة إطفاء الحرائق ومضخاتها في كل لنش، والتأكد من استيفاء شروط تراخيصها من حيث الأمان الصناعي والحماية، بالإضافة إلى ذلك، فإنها تلزم أصحاب المراسى البحرية بتجهيزها بنقاط لإطفاء الحرائق في البحر وعدم تكدس اللنشات أمام المراسى.

تأتي هذه الجهود عقب حادث احتراق لنش سياحي أثناء رحلة غوص في مرسى علم قبل عدة أيام.

وشملت أعمال اللجنة التفتيش البحري إجراءات السلامة والأمان والدفاع المدني وأجهزة الاتصال وقوارب الإنقاذ وطاقم العمل والقبطان والبحارة، بالإضافة إلى تدقيق شهادات الصلاحية والتراخيص والتصاريح الصادرة عن هيئة السلامة البحرية والتفتيش البحري.

أثمرت جهود التفتيش عن اكتشاف ملاحظات على عدد من اللنشات، ما أدى إلى تعليق عمل عدد من اللنشات السياحية لفترات متفاوتة حتى تتم معالجة الملاحظات التي تم توجيهها من قبل اللجان المعنية بسلامة السائحين خلال الرحلات.

وصرَّح أحد مسئولي لجنة التفتيش بأن أعمال التفتيش البحري مستمرة حتى استكمال فحص جميع اللنشات، سواء للرحلات البحرية اليومية أو رحلات الغوص في السفاري.

وعزا أسباب حوادث احتراق اللنشات السياحية إلى وجود تماس كهربائي، سواء في المطبخ أو الكبائن أو غرفة الماكينات.