نائب رئيس حزب المؤتمر: مشاركة المرأة والشباب في المجالس المحلية هامة جدا

قال اللواء دكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، ومحافظ القليوبية والإسكندرية السابق، إن مشاركة المرأة والشباب في المجالس المحلية أمر هام جدا ومفيد للحياة السياسية.

وأضاف فرحات أن المرأة حصلت في آخر مجلس محلي تم انتخابه في عام 2008 على نسبة 5% من المجالس المحلية، ولديها الآن نسبة 25% طبقاً للمادة 180 من دستور 2014، أي أنها تنافس على ربع المقاعد، حوالي 15000 مقعد من المجالس المحلية إذا ما أجريت خلال العام القادم.

وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر، خلال ندوة "غياب المجالس المحلية وتأثيرها على دور المرأة والشباب" التي نظمها حزب المؤتمر أمس، السبت، أنه من حق المرأة أن تنافس على باقي المقاعد، وتملك فرصة أكبر في المشاركة في الإدارة المحلية.

وأشار إلى أن لها دورا مهما جدا في ظل ارتفاع الوعي السياسي، والوعي العام لدى المجتمع، واستشعار المجتمع أهمية المرأة، خاصة أنها تملك القدرة على الحشد، ومخاطبة الجماهير والتعبير عن مصالحهم، وأثبتت ذلك من خلال دورها في مجلس النواب خلال الفترة الماضية.

وتابع فرحات: “هناك إشكاليات في المجالس المحلية، بعد أن غابت عن الساحة منذ عام 2011، وتحتاج إلى مزيد من التدريب وتثقيف الكوادر السياسية، بالإضافة إلى زيادة الثقافة السياسية لدى الناخبين، لوجود نسبة كبيرة من الأمية، والفقر ونقص الوعي”.

ولفت إلى أن السيدات يمكن أن يكن مدافعات نشيطات عن حقوق المرأة، وعن حقوق المجتمع بصفة عامة، وإشراك المرأة في الإدارة المحلية عنصر أساسي في إيجاد سياسات وخدمات تراعي البعد الاجتماعي.

ونوه نائب رئيس حزب المؤتمر، خلال كلمته، إلى أن الإشكالية في المجالس المحلية هي أنها هل يتم إجراؤها بقانون منفصل أم يتم الجمع بينها وبين قانون المجالس المحلية؟

واقترح أن يكون هناك جمع بين قانون الإدارة المحلية وبداخله نظام انتخاب المجالس المحلية، وأن يتم التريث في إصدار هذا القانون حتى لا يأتي متعجلا، مع الوضع في الاعتبار ضرورة إجراء الانتخابات في العام المقبل عقب الانتخابات الرئاسية.

واستطرد: “يجب أن نراعي ونحن بصدد إعادة المجالس المحلية للحياة السياسية أن الأمانات الفنية والموظفين، الذين كانوا لديهم الخبرة في تولي شئون المجالس في المحافظات هل ما زالوا موجودين؟ بالإضافة إل المقرات الخاصة بالمجالس المحلية، هل مازالت قائمة أم تم التصرف فيها بشكل او بآخر خلال الفترة الماضية؟ وكلها أمور لوجستية يجب أن تراعى، بالإضافة إلى مدى جاهزية الأحزاب، للتقدم بكوادر تتجاوز 53 ألف مقعد على مستوى الجمهورية، وهل الأحزاب لديها القدرة حاليا أم تحتاج لبعض الوقت لإعداد كوادرها الشابة والدفع بها في الانتخابات المقبلة وأن تراعي النسب المكررة والمنصوص عليها في المادة 180 من الدستور”,.

جاء ذلك خلال ندوة "غياب المجالس المحلية وتأثيرها على دور المرأة والشباب" التي نظمها حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر صميدة، عضو مجلس الشيوخ، وبحضور النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب، والنائبة ألفت المزلاوي، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، والنائب علاء عصام، عضو مجلس النواب تنسيقية شباب الأحزاب عن حزب التجمع، ومقرر مساعد لجنة المحليات بالحوار الوطني، والنائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب.

وبحضور قيادات حزب المؤتمر، الربان عمر صميدة، رئيس الحزب، والسعيد غنيم، النائب الأول لرئيس الحزب، والدكتور مجدي مرشد، نائب رئيس الحزب، واللواء رضا فرحات، نائب رئيس الحزب ومحافظ الإسكندرية والقليوبيه الأسبق، والشيخ علي فريج، نائب رئيس الحزب، وأحمد خالد، نائب رئيس الحزب، والنائب أحمد عمران، نائب رئيس الحزب، وسليمان العبادي، نائب رئيس الحزب، وعبد العزيز بليغ، نائب رئيس الحزب، ومحمد رمضان، المستشار السياسي لرئيس الحزب، والنائب السابق محمد الغول، ومحمد الحداد، أمين عمال الجمهورية بحزب حماة الوطن، والدكتور عمرو سليمان، المتحدث الرسمي وأمين اللجان النوعية المتخصصة بحزب حماة الوطن، وسالي محمود، أمين مساعد أمانة المرأة بحزب مصر أكتوبر.