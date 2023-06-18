عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب رئيس حزب المؤتمر: مشاركة المرأة والشباب في المجالس المحلية هامة جدا

اللواء دكتور رضا
اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر

قال اللواء دكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، ومحافظ القليوبية والإسكندرية السابق، إن مشاركة المرأة والشباب في المجالس المحلية أمر هام جدا ومفيد للحياة السياسية.

وأضاف فرحات أن المرأة حصلت في آخر مجلس محلي تم انتخابه في عام 2008 على نسبة 5% من المجالس المحلية، ولديها الآن نسبة 25% طبقاً للمادة 180 من دستور 2014، أي أنها تنافس على ربع المقاعد، حوالي 15000 مقعد من المجالس المحلية إذا ما أجريت خلال العام القادم.

وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر، خلال ندوة "غياب المجالس المحلية وتأثيرها على دور المرأة والشباب" التي نظمها حزب المؤتمر أمس، السبت، أنه من حق المرأة أن تنافس على باقي المقاعد، وتملك فرصة أكبر في المشاركة في الإدارة المحلية.

وأشار إلى أن لها دورا مهما جدا في ظل ارتفاع الوعي السياسي، والوعي العام لدى المجتمع، واستشعار المجتمع أهمية المرأة، خاصة أنها تملك القدرة على الحشد، ومخاطبة الجماهير والتعبير عن مصالحهم، وأثبتت ذلك من خلال دورها في مجلس النواب خلال الفترة الماضية.

وتابع فرحات: “هناك إشكاليات في المجالس المحلية، بعد أن غابت عن الساحة منذ عام 2011،  وتحتاج إلى مزيد من التدريب وتثقيف الكوادر السياسية، بالإضافة إلى زيادة الثقافة السياسية لدى الناخبين، لوجود نسبة كبيرة من الأمية، والفقر ونقص الوعي”.

ولفت إلى أن السيدات يمكن أن يكن مدافعات نشيطات عن حقوق المرأة، وعن حقوق المجتمع بصفة عامة، وإشراك المرأة في الإدارة المحلية عنصر أساسي في إيجاد سياسات وخدمات تراعي البعد الاجتماعي.

ونوه نائب رئيس حزب المؤتمر، خلال كلمته، إلى أن الإشكالية في المجالس المحلية هي أنها هل يتم إجراؤها بقانون منفصل أم يتم الجمع بينها وبين قانون المجالس المحلية؟ 

واقترح أن يكون هناك جمع بين قانون الإدارة المحلية وبداخله نظام انتخاب المجالس المحلية، وأن يتم التريث في إصدار هذا القانون حتى لا يأتي متعجلا، مع الوضع في الاعتبار ضرورة إجراء الانتخابات في العام المقبل عقب الانتخابات الرئاسية.

واستطرد: “يجب أن نراعي ونحن بصدد إعادة المجالس المحلية للحياة السياسية أن الأمانات الفنية والموظفين، الذين كانوا لديهم الخبرة في تولي شئون المجالس في المحافظات هل ما زالوا موجودين؟ بالإضافة إل المقرات الخاصة بالمجالس المحلية، هل مازالت قائمة أم تم التصرف فيها بشكل او بآخر خلال الفترة الماضية؟ وكلها أمور لوجستية يجب أن تراعى، بالإضافة إلى مدى جاهزية الأحزاب، للتقدم بكوادر تتجاوز 53 ألف مقعد على مستوى الجمهورية، وهل الأحزاب لديها القدرة حاليا أم تحتاج لبعض الوقت لإعداد كوادرها الشابة والدفع بها في الانتخابات المقبلة وأن  تراعي النسب المكررة والمنصوص عليها في المادة 180 من الدستور”,.

جاء ذلك خلال ندوة  "غياب المجالس المحلية وتأثيرها على دور المرأة والشباب" التي نظمها حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر صميدة، عضو مجلس الشيوخ، وبحضور النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب، والنائبة ألفت المزلاوي، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، والنائب علاء عصام، عضو مجلس النواب تنسيقية شباب الأحزاب عن حزب التجمع، ومقرر مساعد لجنة المحليات بالحوار الوطني، والنائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب.

وبحضور قيادات حزب المؤتمر،  الربان عمر صميدة، رئيس الحزب، والسعيد غنيم، النائب الأول لرئيس الحزب، والدكتور مجدي مرشد، نائب رئيس الحزب، واللواء رضا فرحات، نائب رئيس الحزب ومحافظ الإسكندرية والقليوبيه الأسبق، والشيخ علي فريج، نائب رئيس الحزب، وأحمد خالد، نائب رئيس الحزب، والنائب أحمد عمران، نائب رئيس الحزب، وسليمان العبادي، نائب رئيس الحزب، وعبد العزيز بليغ، نائب رئيس الحزب، ومحمد رمضان، المستشار السياسي لرئيس الحزب، والنائب السابق محمد الغول، ومحمد الحداد، أمين عمال الجمهورية بحزب حماة الوطن، والدكتور عمرو سليمان، المتحدث الرسمي وأمين اللجان النوعية المتخصصة بحزب حماة الوطن، وسالي محمود، أمين مساعد أمانة المرأة بحزب مصر أكتوبر.

الشباب المجالس المحلية غياب المجالس المحلية المراة قانون المجالس المحلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد سجنه لابتزازها بصور وفيديوهات إباحية.. ماذا قالت راندا عبدالسلام

تراجعت مجددا.. انخفاض جديد في أسعار الدواجن اليوم الأحد 18-6-2023

جروبات الغش ..تداول أسئلة عربي الثانوية العامة بعد توزيعه باللجان

خدها شقته.. طالبة التجارة استخبت داخل عمارة هربًا من زوجها |اعرف القصة

الأرز واللحمة والبقية تأتي| تفاصيل أكبر انخفاض في الأسعار قبل عيد الأضحى .. ما السبب ؟

3 آلاف جنيه مرة واحدة.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الحديد والأسمنت الآن

هبوط جديد.. أسعار الذهب اليوم تواصل التراجع وهذه قيمة عيار 21

رسميا الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك

ترشيحاتنا

بيان هام من الإفتاء بشأن تكبيرات عيد الأضحى وصيغتها

تأكيدا لما نشره صدى البلد .. التعليم : امتحان العربي "ما اتسربش"

رعب خوف واستغاثات برجال الإطفال.. زلزال يضرب فرنسا بقوة 5.8 ريختر|تقرير تليفزيوني

عيد الأضحى 2023.. موعده وهل يجب صيام العشر من ذي الحجة؟

حقائق مروعة عن الحرب| تعذيب وأسر وقطع أعضاء والأمم المتحدة تتحرك

مفاوضات الزمالك على الهواء| حكاية مداخلة فتحت النار على مهيب عبد الهادي.. وإجراءات قاسية في انتظاره

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر تيشيرت محمد حماقي بحفل للجامعة الأمريكية يثير الجدل.. مبلغ صادم

الأرز واللحمة والبقية تأتي| تفاصيل أكبر انخفاض في الأسعار قبل عيد الأضحى .. ما السبب ؟

7 أسباب.. لماذا أحب الفراعنة الذهب؟

تصدرت الترند برقصة.. صور أثارت ضجة لـ أسما شريف منير

فيديو

مش بسيب فرض من عشرين سنة.. غادة إبراهيم: ملابسي الجريئة مش من الكبائر

فيديو لتصرف عفوي لأب مع ابنته أثناء حفل تخرج يثير ضجة بالسوشيال ميديا

سقطة مهيب تكشف مخطط الزمالك لخطف إلياس الجلاصي.. والنادي المصري يرد

قدام عيالهم | خناقة أمهات في مدرسة بلبنان تشعل السوشيال ميديا ..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الرأي اليوم.. عن ربع قرن من العِشْق

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أفريقيا لأ !!

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر بعيون مغربية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الثورة الصناعية الخامسة وذوي الإعاقة.. نحو مزيد من اللامرئية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: كنوز مصر الخالدة

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: الثانوية العامة .. العبرة بالخواتيم

هند عصام

هند عصام تكتب: الأمير الملعون

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 30 يونيو.. إنجازات قائد وطموحات أمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ