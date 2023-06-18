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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

"الوطن" العمانية: استقرار المنطقة لن يتحقق دون عودة الهدوء إلى دمشق

صدى البلد

   أكدت صحيفة (الوطن) العمانية أن استقرار المنطقة لن يتحقق دون عودة الهدوء والاستقرار إلى دمشق، وسيطرة الدولة السورية على كامل الأراضي، وتفكيك أو طرد التنظيمات الإرهابية إلى خارج الأراضي السورية، وبحث سبل عودة اللاجئين السوريين من دول الجوار، وغيرها من الملفات التي تحتاج دعما ومساندة عربية.


وذكرت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم الأحد تحت عنوان "موقف جيد يؤكد مكانة سوريا" - أن مجلس التعاون لدول الخليج العربية يدرك أهمية الحفاظ على وحدة وسلامة وأمن واستقرار الدولة السورية؛ انطلاقا من استقلالها وسيادتها الكاملة على أراضيها، وذلك لما تمثله الجمهورية العربية السورية من ثقل على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
 

وأشارت إلى أنه من هذا المنطلق جاء تأكيد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، على ما جاء في بيان المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في أعمال دورته الثالثة والأربعين (الرياض، ديسمبر 2022)، وعلى مواقفه الثابتة تجاه الحفاظ على وحدة أراضي الجمهورية العربية السورية، واحترام استقلالها وسيادتها على أراضيها، ورفض التدخلات الإقليمية في شؤونها الداخلية، وأهمية استمرار كافة الجهود لرفع المعاناة عن الشعب السوري، وذلك خلال المشاركة في أعمال مؤتمر بروكسل السابع لدعم مستقبل سوريا والمنطقة، في عاصمة الاتحاد الأوروبي بروكسل، والذي يهدف إلى ضمان استمرار الدعم للشعب السوري، سواء في سوريا أو في المنطقة الأوسع، من خلال تعبئة المجتمع الدولي لدعم حل سياسي شامل وموثوق للنزاع السوري.

 

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