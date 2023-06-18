موت 54 بسبب الجوع| المجاعة تنهش إقليم تيجراي الإثيوبي.. والجيش يسرق المعونات الدولية «روايات مؤلمة»

في المخيمات عبر إقليم تيجراي الإثيوبي التي مزقتها الحرب، تُكتب معاناة النازحين الإثيوبيين بوضوح على وجوه هزيلة محفورة باليأس، وتخون أجساد الأطفال الهزيلة وعيونهم المجوفة كارثة لا يمكن فهمها، في حين أن الأنفاس الممزقة للجياع تخبرنا عن حياة تتلاشى ببطء، وهكذا أصبح الحال داخل هذا الإقليم الذي مزقته الحرب، وزاد من معاناته جرائم حكومة أبى أحمد، والعقاب الجماعي لسكان الإقليم، وأصبحت المجاعة وحشا كاسرا تنهش في الإقليم.

وتسببت الحكومة الإثيوبية الحالية برئاسة أبي أحمد، في العديد من المشاكل العرقية، والدينية خلال السنوات الماضية، وكان أشدها الحرب الدامية التي شنتها قوات الحكومة على الإقليم في نهاية 2020، والتي شهدت جرائم حرب كانت محل تحقيق من قبل الأمم المتحدة، هذا بجانب الكثير من الأزمات العرقية والدينية التي تمارسها حكومة إثيوبيا، وكان أحدث تلك الأزمات هو ما حدث مع مساجد المسلمين، حيث قامت الجهات الحكومية بهدم 19 مسجدا حتى الآن في فترة زمنية وجيزة داخل إقليم أوروميا.

54 شخصا ماتوا جوعا .. شبح الموت يخيم على المخيمات

ووفقا لما جاء بتقرير صحيفة thereporterethiopia الإثيوبي، نجد في مخيم سمير وريدة، الواقع على بعد 40 كيلومترًا شمال ميكيلي، أنه لقي ما لا يقل عن 25 شخصًا حتفهم من الجوع في الأشهر الأربعة الماضية وحدها، وكذلك كان هناك 670 طفلاً آخر يعانون من سوء التغذية - إطاراتهم المنكمشة تتأرجح بشكل ضعيف في الغبار - يحلقون على شفا الموت، محرومين من الرعاية المنقذة للحياة.

لا يختلف الألم في مخيم تمبيان الذي يضم أكثر من 50000 شخص آخر، حيث لقي 29 شخصًا حتفهم جوعاً في مدرسة مزدحمة الآن بالنازحين، العشرات منهم يتشبثون بالحياة مع منع المانحين الدوليين للمساعدات بسبب مزاعم بتحويل أموال الإغاثة، على الرغم من أن المنظمات الدولية تحافظ على تعليق المساعدات لن يتم رفعها إلا بمجرد إجراء تحقيق كامل واتخاذ تدابير المساءلة.

تصرخ أنا جائعة بعد بضعة أسابيع بدون طعام

"أنا جائعة للغاية" تصرخ تيكل تاديلي، وهي امرأة تبلغ من العمر 47 عامًا بقيت في الفراش لأسابيع دون طعام، وذلك بعد انقطاع المساعدة عنها، حيث أصبحت من بين العديد من الإثيوبيين الذين يكافحون الآن من أجل البقاء على قيد الحياة، ففي بداية الأزمة بالإقليم تلقى سكان مخيم سمير وريدة في البداية المساعدة من مضيفين محليين في الأشهر القليلة الأولى عندما اندلعت الحرب في نوفمبر 2021، وتركت الإمدادات التموينية النازحين ومضيفيهم في حاجة متساوية، ولكن الآنى توسلات المعسكر البائسة تقع الآن على آذان تعرف خراب الجوع مباشرة.

وجاء في نص تقرير الصحيفة الإثيوبية، أنه في لغة تيغراي، فشلت كلمة "البؤس" في التعبير عن هذه الأزمة الإنسانية، حيث يتم جر الآلاف ببطء إلى دوامة الموت التي يمكن تفاديها، فهنا، وسط المشاهد المروعة لليأس واليأس، ترتدي الجوع وجهًا بشريًا - الدليل الحي على محنة الأمة التي تنكشف على أولئك الذين يعانون أكثر من غيرهم، حيث تمثل مخيمات تيمبيان وسمير القاحلة الوجه المرئي لأزمة الجوع المتزايدة في إثيوبيا ، لكن الوضع في معظم أنحاء تيغراي لا يقل خطورة.

أرقام كارثية عن حجم النازحين بإثيوبيا

خارج ميكيلي، حيث أدى نقص الوظائف بسبب الصراع إلى اعتماد الكثيرين على المساعدات، يعتمد سكان المنطقة البالغ عددهم خمسة ملايين نسمة على الوكالات التي أجبرت على تعليق العمليات بعد الكشف عن تحويل هائل للإمدادات، ليس فقط داخل تيغراي ولكن في جميع أنحاء إثيوبيا، حيث أكثر من 20 مليون شخص بحاجة إلى المساعدة بعد سنوات من الصراع.

وشهدت منطقة واج حمرة في أمهرة دمارًا واسعًا في الصراع الذي استمر عامين، حيث عاد الآن 67000 نازح من أصل 75000 نازح إلى ديارهم، ولكنهم ما زالوا يعتمدون على المساعدات حيث فقدت سبل العيش.

مساعدات العالم تتوقف بعد كشف الفساد والحكومة تتفرج

"لم تُترك أرض للحرث، وتوقفت المعونة الغذائية، فتبع ذلك المجاعة"، هكذا تعرب أحد المسئولين بمؤسسة Zinash Worku للوقاية من الكوارث عن أسفها، وقال إنه بالرغم من ذلك لا تقدم السلطات الإقليمية والفيدرالية أي مساعدة، ففي أوائل يونيو، أوقفت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وبرنامج الأغذية العالمي تسليم المساعدات الإثيوبية بعد التحقيق في السرقة "المنظمة" على جميع المستويات الحكومية والجيش، وزعم التقرير تورط قوات الدفاع الوطني الإثيوبية، رغم أن الجيش نفى هذا الادعاء لكنه قال إنه مستعد لاتخاذ إجراءات ضد أي عضو متورط.

وفقًا للتقرير، تم طحن الحبوب المصادرة المخصصة لتيغراي وتحويلها إلى دقيق يتم تصديره إلى كينيا والصومال من أجل الربح، وبالنسبة للمديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي سيندي ماكين، هناك شيء واحد مهم قبل كل شيء: تقديم المساعدة للملايين الذين هم في أمس الحاجة إليها، وتقول إن تحويل الطعام من المعدة الجائعة "أمر غير مقبول على الإطلاق"، لكنها ترحب بتعهد إثيوبيا بالتحقيق في الأمر.

جهود لاستئناف المساعدات

وتقول لبمسئولة الأممية إن فرقها لن ترتاح حتى تستأنف المساعدات، ما يضمن وصول الإمدادات إلى الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليها، ولكن مع ذلك، بالنسبة لأولئك الذين هم على شفا المجاعة، فإن كل تأخير يسرق الأمل، ويكفى للعالم أن يسمع نداء تاديسي يلما من مخيم أبو عدي يقطع الروح، فهناك شهود أحياء على معاناة إثيوبيا، حيث يتوسل 50 ألف نازح هناك للإغاثة.

"كل يوم يمر علينا ونحن نضيع ، صرخاتنا تتساقط على آذان صماء"، يقول تاديسي، "لسنا بحاجة إلى إحصاءات أو تقارير - يجب على شخص ما أن يتصرف الآن قبل أن يضيع نورنا"، وفي هذا النداء اليائس، يسمع المرء يأس الآلاف - أرواح معلقة في الميزان، وبقائهم على قيد الحياة يقاس بالأيام ، وليس الأسابيع أو الأشهر، وذلك وفق ما جاء بالصحيفة الإثيوبية.

برنامج الغذاء العالمي يكشف جهوده بإثيوبيا

ينصب تركيز برنامج الأغذية العالمي الوحيد على إطعام ملايين إثيوبيا على حافة الهاوية، حسبما قال متحدث باسم برنامج الأغذية العالمي في رد بالبريد الإلكتروني على The Reporter، ولا تزال عمليات التوزيع متوقفة مؤقتًا مع تعزيز الأنظمة لمنع السرقة في المستقبل، لكن برنامج الأغذية العالمي على استعداد "للاستئناف بمجرد أن تصل المساعدات الواثقة إلى حيث هو مقصود". وهم يرحبون بالتحقيق والمساءلة، ويؤكدون أن "اهتمام برنامج الأغذية العالمي الأول هو الجياع الذين يعتمدون علينا".

لكن في الوقت الحالي، ينتظر الجياع، وتظل عمليات التوزيع على المجتمعات معلقة على الرغم من أن التأخيرات القصيرة تخاطر بدفع المزيد إلى حافة الهاوية، ويدعو المتحدث الرسمي إلى استعادة تدفق المساعدات بسرعة مع ضمان "الإشراف المناسب لتجنب التحويل في المستقبل"، وتستمر برامج الأمهات المرضعات والأطفال والطلاب "دون انقطاع" ، ومع ذلك لا يزال الملايين يتأرجحون في الهاوية.

20 مليون جائع بإثيوبيا

وبينما في العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، يبدو أن الحياة تسير على ما يرام، فإن البلاد في وسط مجموعة من الأزمات، على الرغم من أن إنهاء الحرب، التي أودت بحياة 600 ألف شخص على الأقل، في شمال إثيوبيا يعد خطوة كبيرة إلى الأمام.

فقد تسبب الجفاف في نفوق أكثر من سبعة ملايين رأس من الماشية في جنوب البلاد، بينما نفقت العشرات بسبب الجفاف الذي تسبب في أمراض مثل الكوليرا في مناطق أوروميا والصومال والجنوب، ويبلغ عدد الجوعى في إثيوبيا أكثر من 20 مليونًا، وفقًا لوكالات الإغاثة - ومن بينهم ضحايا الصراع والجفاف والفيضانات - من بينهم 2.7 مليون نازح و1.9 مليون عائد، وفي الجنوب والشرق، تركت سنوات من الجفاف 11 مليون شخص يعتمدون على المساعدات الخارجية للبقاء على قيد الحياة، ولكن أموال المانحين تنقص بشكل مؤسف، وتقف الكتلة الغذائية عند نسبة 23 في المائة فقط من هدفها البالغ 2.1 مليار دولار أمريكي لعام 2023 - بفجوة تبلغ 1.6 مليار دولار أمريكي. مع تعليق التوزيعات بالفعل، فإن هذا النقص يخاطر بدفع الملايين إلى حافة الهاوية الذين تمسّكوا بهذه المدة الطويلة بخيط رفيع.

وتتكشف أكبر أزمة إنسانية في العالم، ومع ذلك تظل الاستجابة باهتة. ترن النداءات الكبرى جوفاء عندما تفشل التبرعات في تلبية الاحتياجات - التعهدات المقدمة فقط للمانحين بالابتعاد مرة أخرى، ما يترك إخوانهم من البشر يتضورون جوعاً غير مرئي، ففي إثيوبيا اليوم، رقم إحصائي واحد فوق الأرقام الأخرى: 20 مليون فم يجب إطعامها، 20 مليون حياة معلقة في الميزان. يبقى السؤال: “هل سينهض المجتمع الدولي لإطعامهم بعد عجز الحكومة الإثيوبية قبل فوات الأوان؟”.