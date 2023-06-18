اصدار محدود.. دراجة Powerstage RR الكهربائية بـ 370 ألف جنيه |صور

قامت شركة دوكاتي الإيطالية بإنتاج دراجة بخارية جديدة من مجموعتها e-enduro، المنتجة خصيصا لمقاومة الطرق الوعرة والأكثر صعوبة، وقد تم صناعة الدراجة الجديدة من الكربون للتغلب لمقاومة الوزن.

دراجة Powerstage RR الكهربائية للطرق الوعرة

محرك دراجة Powerstage RR الكهربائية

تحصل دراجة Powerstage RR الكهربائية علي قوتها من وحدة القيادة الجديدة Shimano EP801، وتعطي قوة 250 واط، وعزم دوران 85 نيوتن/متر، وبها بطارية بقدرة 630 وات/ ساعة.

مميزات دراجة Powerstage RR الكهربائية

شركة دراجات Powerstage RR الكهربائية للطرق الوعرة

تمتلك دراجة Powerstage RR الكهربائية علي العدي من المميزات منها، نظام النقل الإلكتروني الخلفي اللاسلكي SRAM GX AXS بـ 12 سرعة، وفرامل مع رافعات Ducati Corse، وبها عجلات Crankbrothers Synthesis مقاس 29 بوصة، و 27.5 بوصة، وحواف كربونية متغيرة السماكة، إطارات من نوع Pirelli Scorpion Enduro S في المقدمة، و Pirelli Scorpion EMTB-S في الخلف .

دراجة Powerstage RR الكهربائية للطرق الوعرة

صممت الدراجة الكهربائية البخارية الجبلية من أجل التغلب علي التلال، والمنحدرات، والصخور بالإضافة الي تحمل القفزات، وتحتوي دراجة Powerstage RR المقدمة من دوكاتي الإيطالية علي مادة الكربون للتعامل مع الطرق الوعرة، وتم بزيادة الصلابة للمنطقة التوجيه، وسلسلة التثبيت الخلفي ومنطقة المحرك.

وفي ذلك السياق أوضح جورجيو فافاريتو، من شركة e-Bicycle Business في Ducati قائلا ،: " لقد تبلور مشروع Ducati للدراجات المساعدة مع إطلاق MIG-RR ، وهو أول e-mtb يتم إنتاجه بالتعاون مع Thok E-Bikes، و مع Powerstage RR الجديدة ، تعزز Ducati وجودها في فئة الدراجات الجبلية الإلكترونية ذات النطاق المتميز ، والتي تستهدف إنتاج المزيد من الدراجات".

سعر دراجة Powerstage RR الكهربائية

دراجة Powerstage RR الكهربائية للطرق الوعرة

والجدير بالذكر انه سيتم إنتاج عدد محدود من دراجة Powerstage RR الكهربائية سيصل إلي 230 دراجة مرقمة موديل 2024، بسعر 11990 دولار، أي ما يعادل 370 ألف جنيه تقريباً.