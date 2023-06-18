بتشحن في 6 دقائق| تعرف علي سيارة نايوبولت الكهربائية.. صور

أعلنت شركة نيوبولت المتخصصة في صناعة السيارات الكهربائية ، عن سياراتها الكهربائية الجديدة الاختبارية EV ، التي تم تزويدها ببطارية من الثورية.

EV الكهربائية الجديدة من شركة نيوبولت الكوبيه

تتميز سيارة EV الكهربائية الجديدة الكوبيه من شركة نيوبولت بإمكانية شحن بطاريتها بالكامل في مدة 6 دقائق فقط ، وتنتمي سيارة EV الكهربائية الجديدة من نيوبولت الي فئة السيارات الكوبيه ذات البابين .

وتمتلك سيارة EV الاختبارية الجديدة بطارية أيونات الليثيوم سعة 35 وات/ساعة، وتعطي تلك البطارية مدي سير للسيارة يصل الي 250 كم/ساعة دون الحاجة لإعادة شحنها مرة أخري .

EV الكهربائية الجديدة من شركة نيوبولت الكوبيه



علاوة علي ذلك فإن شركة "Nyobolt" لم تفصح عن أي بيانات فنية تتعلق بقوة المحرك، ومعدلات الأداء، وقيم الاستهلاك، وتمتاز سيارة EV الكهربائية الجديدة بخفة وزنها، حيث لا يتجاوز وزنها طن واحد.

EV الكهربائية الجديدة من شركة نيوبولت الكوبيه

والجدير بالذكر إن شركة نيوبولت تخطط لطرح سياراتها الكهربائية الجديدة EV في بداية عام 2024، وحتي الآن لم يتم الكشف أيضا عن الأسعار .