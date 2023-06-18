عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بتشحن في 6 دقائق| تعرف علي سيارة نايوبولت الكهربائية.. صور

EV الكهربائية من
EV الكهربائية من شركة نيوبولت الكوبيه

أعلنت شركة نيوبولت المتخصصة في صناعة السيارات الكهربائية ، عن سياراتها الكهربائية الجديدة الاختبارية EV ، التي تم تزويدها ببطارية من الثورية.

EV الكهربائية الجديدة من شركة نيوبولت الكوبيه

تتميز سيارة  EV الكهربائية الجديدة الكوبيه من شركة نيوبولت بإمكانية شحن بطاريتها بالكامل في مدة 6 دقائق فقط ، وتنتمي سيارة  EV الكهربائية الجديدة من نيوبولت الي فئة السيارات الكوبيه ذات البابين .

سيارات كهربائية 2023 تقطع أطول المسافات في السير| صور

سوبارو تطلق 4 سيارات كروس أوفر كهربائية جديدة| تفاصيل

وتمتلك سيارة EV الاختبارية الجديدة بطارية أيونات الليثيوم سعة 35 وات/ساعة، وتعطي تلك البطارية مدي سير للسيارة يصل الي 250 كم/ساعة دون الحاجة لإعادة شحنها مرة أخري .

EV الكهربائية الجديدة من شركة نيوبولت الكوبيه


علاوة علي ذلك فإن شركة "Nyobolt"  لم تفصح عن أي بيانات فنية تتعلق بقوة المحرك، ومعدلات الأداء، وقيم الاستهلاك، وتمتاز سيارة EV الكهربائية الجديدة بخفة وزنها، حيث لا يتجاوز وزنها طن واحد.

EV الكهربائية الجديدة من شركة نيوبولت الكوبيه

والجدير بالذكر إن شركة نيوبولت تخطط لطرح سياراتها الكهربائية الجديدة EV  في بداية عام 2024، وحتي الآن لم يتم الكشف أيضا عن الأسعار .

نيوبولت صناعة السيارات الكهربائية السيارات الكهربائية سيارة EV الكهربائية الجديدة EV الكهربائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خدها شقته.. طالبة التجارة استخبت داخل عمارة هربًا من زوجها |اعرف القصة

تلت التسعة كام|سؤال بإمتحان عربي الثانوية العامة.. والطلاب: طلبنا آلة حاسبة

قرار عاجل في اتهام مرتضي منصور بالتعدي على موظفة عمومية

صعب ولا سهل.. آراء طلاب الثانوية العامة عقب خروجهم من امتحان اللغة العربية

فرصة أخيرة .. كاف يحسم الجدل حول مشاركة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا

نموذج إجابة امتحان اللغة العربية 2023 .. بشرى سارة من التعليم

شوبير يعلن أسماء الراحلين عن الأهلي

شاومينج ينشر إجابات امتحان عربي الثانوية العامة بعد توزيعه في اللجان

موضوعات متعلقة

بضمان 4 سنوات | كوبرا ليون تباع الآن بـ مليون و695 ألف جنيه

أرخص ميني كوبر 2023 بمصر.. بسعر غير متوقع | صور

تبدأ من 400 ألف جنيه.. أشهر 5 سيارات جديدة عالمياً| صور

أودي و بي إم دبليو.. سيارات رياضية 2023 منخفضة في استهلاك الوقود

فورد إف 150 رابتور بتعديلات فيلنر| تفاصيل

سعر مازدا 3 السيدان 2024 بالسعودية.. صور

فولكس فاجن Amarok بتعديلات دلتا ومميزات جديدة |شاهد

مواصفات تويوتا لاندكروزر برادو 2025| صور

ترشيحاتنا

خسائر غير مسبوقة.. أزمة خطيرة تعصف بـ الجيش الأوكراني بعد هجوم كارثي

صفقات أي كلام.. محمد صلاح يفتح النار على إدارة الزمالك

أمين حلف الناتو: لا ينبغي تجميد الحرب الروسية الأوكرانية بل إيجاد حل عاجل

أخبار الفن.. ظهور نادر للمعتزلة نورا وابنة ظافر العابدين.. تعليق نارى لـ غادة إبراهيم على ملابسها ومشهد جرئ

ادعولها.. والدة الفنانة منة فضالي في العناية المركزة

الإصلاح القضائي في إسرائيل| نتنياهو يتحدى الاحتجاجات والمعارضة تهدد بنسف المفاوضات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبو شعر كبير.. شاهد أجمل فيديوهات العالمي نويل روبينسون فى مصر

فيتوريا بعثر الأوراق وغير القوانين| من كابتن منتخب مصر في غياب صلاح؟

لطلاب الثانوية العامة 2023.. استشاري يقدم نصائح ذهبية للتعامل مع ورقة الامتحان

هوس الترند.. شاهد عروس تركية تغسل قدم زوجها في حفل الزفاف يثير الجدل

فيديو

حقيقة انتشار سمك القرش بالبحر المتوسط| هل هناك خطر على رواد الشواطئ؟

سجل 1900 جنيه لأول مرة .. تراجع جديد في أسعار الذهب اليوم

شاهد.. لحظات رومانسية بين ماريتا الحلانى وزوجها في شهر العسل

11 دولة تخالف موعد وقفة عرفة والاحتفال بـ عيد الأضحى.. ما السبب؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأب القدوة

د. صفوت عمارة

عشر ذي الحجة أفضل الأيام

المستشار أسـامة الصعيدي

الجهل بالقانون بين الواقع والمأمول

مني أحمد

لبنان إلى أين

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الرأي اليوم.. عن ربع قرن من العِشْق

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أفريقيا لأ !!

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر بعيون مغربية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الثورة الصناعية الخامسة وذوي الإعاقة.. نحو مزيد من اللامرئية

اﻟﻤﺰﻳﺪ