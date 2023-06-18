لأول مرة منذ سنوات.. آلاف المتظاهرين في روما بسبب أوكرانيا..ما القصة ؟

شهدت روما أول مظاهرة كبرى مناهضة للحكومة، وقام بتنظيمها رئيس وزراء إيطاليا السابق وزعيم حركة 5 نجوم المعارضة، جوزيبي كونتي.

وأفادت وكالة تاس للأنباء ، أن المسيرة بدأت في ساحة الجمهورية وانتهت في شارع المنتديات الإمبراطورية، ووفقا للمشرفين على تنظيمها شارك حوالي 20 ألف شخص.

وقال كونتي مخاطبا المتظاهرين: "نحن نمثل أصوات الفئات الأكثر حرمانا، هذه الحكومة تخلت عن كل وعودها".

وأضاف رئيس الوزراء السابق: "نحن لا ننوي التخلي عن محادثات السلام أو التراجع عنها، فهذا المخرج الوحيد".

واتهم المخرج السينمائي والكاتب المسرحي موني عوفاديا، في خطابه، الناتو والولايات المتحدة بالكذب.

وقال: "تم التحضير لهذه الحرب على مدى سنوات عديدة، بدأت مع توسع حلف شمال الأطلسي، الذي أعطى وعدا لميخائيل غورباتشوف بعدم التوسع. أوروبا ليست حليفا للناتو، بل خدامة للولايات المتحدة".