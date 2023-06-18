الاستقالة والانتحار من الإرهاق.. شباب كوريا الجنوبية يتمرد على سياسة العمل حتى الموت

"أصبح العمل خلال إجازاتي وعطلات نهاية الأسبوع أمرًا روتينيًا"، هكذا قال الشاب الكوري الجنوبي لي سانج هيوك، وهو يصف ثقافة العمل الإضافي في شركة الأدوية الكبيرة التي كان يعمل بها بالقرب من العاصمة سيول، ما أسفر عن إصابته بالتعب والإرهاق وتدهور علاقاته الشخصية.

وفي تقرير لصحيفة "جارديان" البريطانية، يتحدث عن الموت من الإرهاق بسبب ثقافة العمل لساعات طويلة في كوريا الجنوبية، قال لي سانج البالغ من العمر 35 عامًا بمرارة "أدركت تدريجيًا أن حياتي وصحتي كانت تتدهور بسبب ساعات العمل المفرطة. لم يكن لدي أي طاقة، وأهملت علاقاتي الشخصية".

وأشار إلى أنه أصيب بألم في ظهره من الجلوس على مكتبه لساعات طويلة، كما أصبح قلقًا وخمولًا.

وتابع: "خلال المرات القليلة التي تمكنت فيها من مقابلة أصدقائي، لم أستطع حتى الاستمتاع بذلك، لأن كل ما كنت أفكر فيه هو العمل"، مشيرًا إلى أنه استقال من وظيفته ليبدأ يومًا استثنائيًا في حياته كموظف بكوريا الجنوبية.

وحسب "جارديان"، قصة لي ليست حالة منفردة. إنه يمثل حركة أوسع تتشكل في كوريا الجنوبية بين جيل من الشباب المتمرد ضد القبضة الخانقة لثقافة العمل الجامدة في البلاد، فـ"جيل MZ" كما يشار إليه في كوريا الجنوبية والي يشمل كل من جيل الألفية وجيل الإنترنت هو في قلب تحول محتمل للأجيال بعيدًا عن ثقافة العمل الزائد.

أطول ساعات عمل

وتعد كوريا الجنوبية واحدة من الدول ذات ساعات العمل الأطول في العالم الصناعي، وغالبًا ما يُنظر إلى هذا على أنه إرث من نموها الاقتصادي الملحوظ.

وتاريخيًا، ظل الناس يعملون في شركة واحدة حتى التقاعد، لأن هذا يوفر لهم الأمن الوظيفي ودخلًا مضمونًا، وهذا بالطبع كان مصحوبًا في كثير من الأحيان بتوقع ساعات طويلة وتفاني للشركة.

لكن القشة الأخيرة للبعض جاءت في مارس الماضي مع اقتراح الحكومة بمراجعة نظام ساعات العمل، للسماح بما يصل إلى 69 ساعة في الأسبوع، فيما يسمح القانون الحالي بتطبيق مبدأ 40 ساعة عمل أسبوعيًا على الشركات، مع تحديد العمل الإضافي بحد أقصى 12 ساعة ، على الرغم من وجود استثناءات.

وتم تقديم الخطة كحل لتحديات سوق العمل التي وفرت المرونة للشركات من خلال السماح لها بحساب متوسط ساعات العمل على مدى فترات زمنية أطول.

لكن الاقتراح أثار رد فعل عنيف من الشباب والنقابات والمعارضين، مما أجبر الحكومة على إعادة التفكير في قرارها.

وقال متحدث باسم الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي إن البلاد تعود إلى "تاريخ جحيم العمال"، مع التفكير في هذه الخطة.

وبدا أن الحكومة تتراجع بسرعة، حيث وعدت كيم أون هي السكرتيرة الصحفية لرئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، بالاستماع إلى آراء العمال عن كثب في المستقبل، وخاصة آراء جيل "MZ". ومع ذلك، لم يتم طرح سياسة أخرى بعد، وهناك مخاوف من عودة اقتراح 69 ساعة بشكل ما في وقت لاحق من هذا العام.

ويقول لي عن جيل والديه، الذين ما زالوا يؤمنون بالتضحية بالنفس من أجل الأسرة والبلد: "لا يزال هذا الاعتقاد الثقافي مستمرًا حتى يومنا هذا".

وأضاف: "في البداية، طلب مني والداي أن أتحمل ذلك لكسب المزيد من التطور الوظيفي، لكن عندما اتخذت قرارًا بالاستقالة أخيرًا، دعموني بسهولة وقدروا أنني اتخذت قرارًا شجاعًا لمتابعة حياة أفضل لنفسي".

وتم ربط ساعات العمل المفرطة بزيادة خطر الانتحار في كوريا الجنوبية. إنه السبب الرئيسي للوفاة للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و 39 عامًا.

من جانبه، قال كيم جي هيون، رئيس السياسة في اتحاد الشباب المجتمعي ـــ وهي مجموعة ناشطة تدافع عن ظروف عمل أفضل للشباب ـــ "لقد تعلم الشباب كيف يمكن أن يكون العمل لساعات طويلة ضارًا".

وأضاف: "لقد أدركوا أنه حتى عندما يعملون بجد في مكان عملهم الحالي، فإن فوائد الشركة وأرباحها لا تصل دائمًا إلى الموظفين".

تمرد الشباب

أصبح الشباب قلقين بشكل متزايد بشأن الالتزام بالعمل لدى شركة واحدة لفترة طويلة، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، وكشفت دراسة استقصائية أجرتها JobKorea" ، وهي بوابة معلومات عن الوظائف، أن 55% من الموظفين من جيل MZ ليس لديهم نية للوصول إلى مناصب إدارية، بينما قال 47٪ إنهم يستعدون للانتقال إلى شركة أخرى.

وحسب الصحيفة، ربما شاهد هذا الجيل أفراد الأسرة أو الأقارب أو الأصدقاء الذين يتعين عليهم العيش بمفردهم، حتى بعد المرض من إرهاق العمل.

وأكد كيم جي أنه من الطبيعي أن يحتجوا على شيء يعرفون أنه خطأ.

ووجدت دراسة استقصائية أجرتها Gapjil 119"، وهي منظمة مدنية تناضل ضد إساءة استخدام السلطة وسوء المعاملة في مكان العمل، أن 59% من المستطلعين الذين عملوا ساعات إضافية قالوا إنهم لم يتلقوا أجرًا مقابل ذلك.

وسلطت الدراسة الضوء على عدم وجود أحكام قانونية للتتبع الدقيق لساعات عمل الموظفين، لا سيما أولئك الذين يوقعون عقدًا بنظام "الأجر الشامل"، حيث يتم احتساب العمل الإضافي في الراتب.