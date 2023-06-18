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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مقتل شخص وإصابة آخر في محاولة سرقة مصنع بالتبين

قوات الشرطة
قوات الشرطة

اقتحم 5 أشخاص مصنعا بمنطقة التبين محاولين سرقة حديد خردة من خلال رفعه بلودر، حيث قام عمال المصنع بالتصدي لهم، وأسفرت المعركة بين الطرفين عن مقتل أحد المتهمين، وإصابة فرد أمن بالمصنع.

ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط طرفى المشاجرة، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد عبد الله، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى قسم شرطة التبين بلاغا من المسئول عن الأمن بأحد المصانع الكائنة بدائرة القسم بحدوث مشاجرة، ومتوفى بين عمال تابعين لمجموعة من المقاولين داخل المصنع.

بالانتقال والفحص، تبين حدوث المشاجرة بين 5 أشخاص أحدهم متوفى جميعهم مقيمون بدائرة القسم، وبين 12 آخرين لـ 6 منهم معلومات جنائية مقيمون بمحافظتى "كفر الشيخ والبحيرة"، بسبب قيام أربعة من الطرف الأول من بينهم "المتوفى" بالشروع فى سرقة بعض الحديد الخردة الخاصة بعمل الطرف الثانى مُستخدمين لودر قيادة أحدهم، وحال قيام الطرف الثانى بمنعهم من السرقة حدثت بينهم مشادة كلامية، تطورت إلى مشاجرة تعدوا خلالها على بعضهم بالتراشق بالحجارة، ما أدى لوفاة أحد المتهمين، وكذا إصابة فرد أمن بالمصنع حال توقفه بمحل البلاغ. 

أمكن ضبط طرفى المشاجرة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مقتل شخص التبين سرقة حديد مباحث القاهرة منطقة التبين

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