الحوار الوطني يوجّه الشكر للرئيس لاستجابته وإصدار قانون حرية تداول المعلومات

إنشاء مفوضية عدم التميز

وجهت الدكتورة نيفين مسعد، مقرر لجنة حقوق الإنسان الحريات العامة بالحوار الوطني، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لاستجابته لتوصيات اللجنة خلال جلستيها الأولى والثانية بإصدار قانون حرية تداول المعلومات وإنشاء مفوضية عدم التميز ، مضيفة: "اللجنة محظوظة ونتفاءل بالمزيد"، لافتة إلى أن ذلك يعطينا درجة كبيرة من التفاؤل لتحقيق المزيد.

جاء ذلك خلال جلسة لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، التي تناقش تشجيع التفاعل بين الجماعة الأكاديمية المصرية ونظيراتها في الخارج ومتطلبات حرية البحث العلمي.

وأضافت "مسعد": يشارك فى الجلسة عدد كبير من الشخصيات العامة والخبراء والمتخصصين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ورؤساء الجامعات.

واستكملت: تهدف جلسة اليوم عن حرية الباحث في إبداء آرائه في بحثهم، وحرية الدكتور داخل محاضرته، وامكانية وصول الباحث عن معلومات واستطاعته للحصول علي المعلومات التي يحتاجها، فضلا عن تفاعل الأساتذة والباحثين.

وتابعت: الجامعات مسموح الدخول إلي المكاتب بها بكل سهولة، لافتة إلي أن ضرورة استقلال الكليات الجامعية في حصولها علي المعلومات ، والحريات الأكاديمية وحصولها علي الأبحاث، موضحة أن مصطلح الأكاديمي لم يوجد في النصوص والحقوق الدولية.

وأوضحت أن مادة المادة ١٩ تنص علي حق التعليم ، ومادة ٢١ تنص علي حق الجامعات، ومادة ٦٥ تنص علي حرية الرأي مكفولة.

ولفتت إلي أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان جعلت من تحقيق المبادئ أمرًا هامًا، مشيرة إلي أن ما نحتاجه هو التفكير والخروج بالمزيد من المقترحات.

وتناقش جلسات الحوار الوطني، اليوم، إلى جانب لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، قانون تنظيم العمل الأهلي ولائحته التنفيذية وحل المعوقات أمام العمل الأهلي، وذلك ضمن لجنة النقابات والعمل الأهلي المندرج ضمن جلسة العمل الأهلي في مصر.

وتخصص إدارة الحوار الوطني، جلسة بعد ظهر اليوم، للجنة المحليات، حيث تناقش قانون الإدارة المحلية واستكمال مناقشة قانون المجالس الشعبية المحلية.