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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

10,7% زيادة في عدد مشتركي الانترنت عن طريق ADSL  في يونيو 2022

صدى البلد

 أصـــدر الجهــاز المركزي للتعبئــــة العــامــة والإحصاء اليـــوم الأحد المــوافق   18  /   6  / 2023   النشرة السنوية لإحصاءات الاتصالات السلكية واللاسلكية عـام 2021 / 2022 وكان من أهـم مؤشراتهـا     مـا يلي:

أولاً: خدمات الانترنت والهاتف المحمول:

 بلـغ عــدد مشتركــــــــــي الانترنــــــــــت عـــن طــــريق ADSL

     10,5 مليـــــــــون مشترك فـــــي يونيو 2022مقــابــــــل 9,5 مليـــــون مشترك     في يونيو 2021 بنسبة زيادة قدرها 10,7 ٪.

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‏الإحصاء: 9.9 مليون مركبة مرخصة في 31 ديسمبر 2022‏

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الإحصاء: ارتفاع معدل التضخم الشهري 2.7% خلال مايو 2023

  بلغ عــدد مستخدمــــــي الانترنــــــت عـن طــريق الهاتــــف المحمـــــول 68,5     مليــــــــون مستخــدم فـــــي يونيو 2022 مقـابــل 59,7 مليــــون    مستخدم فــي يونيو 2021 بنسبة زيـادة قدرها 14,9 ٪. 

بلغ عــدد مستخدمـــي الانترنــــــت عـن طــريق USB Modem 2.1 مليــون مستخدم فــي يونيو 2022 مقابل 3,2 مليون مستخدم في يونيو 2021 بانخفاض بلغت نسبته 34,5 ٪.

 بلغ عدد خطوط الهاتف المحمول 98,3 مليون خط في يونيو 2022 مقابل 98,6 مليون خـط في يونيو 2021 بانخفاض بلغت نسبته 0,3٪. 

 احصاءات الاتصالات السلكية واللاسلكية :

• السنترالات التليفونية وحمولتها والخطوط الشغالة بها

 - بلـغ عــدد السنترلات 1605 سنترال عـام 2021 / 2022 مقــابل 1199 سنترال عام 2020 / 2021  بنسبة  زيادة  قدرها 33,9 ٪ .                                                     

 بلغت  حمولــة  السنترالات  19,9 مليون  خط  عـام 2021 / 2022  مقابــل 23,3  مليون  خط عام  2020 / 2021    بانخفاض  بلغت نسبته  14,5  ٪.

 بلغ عدد الخطوط الشغالــة 12,2 مليـون خط  عـام 2021 /  2022 مقابل 12,8 مليون خط  عـام 2020 / 2021 بانخفاض    بلغت نسبته 4,5٪.

توزيع الخطوط التليفونية الأوتوماتيكية: 

بلــغ عدد الخطـوط التليفونيـة بالقطـاع الحكومــي 84,0 ألـف خـط عــام 2021 / 2022 مقابـل 94,0 ألف خـط     عام 2020 / 2021 بنسبة انخفاض قدرها 10,5 ٪.

 

 بلـغ عدد الخطوط التليفونية بالقطاع الخاص 316,7 ألف خط عــام 2021/2022 مقابل 407,5 ألف خـط    عام 2020 / 2021 بنسبة انخفاض قدرها 22,3 ٪.                                       

 

بلغ عــدد الخطـوط التليفونيـة بالمنـــازل 6,4 مليـــون خـط عــام 2021/2022 مقــابل 6,7مليون خط          عام 2020 / 2021 بنسبة انخفاض قدرها 4,6٪.

                 ـ بلغ متوسط عدد خطـــوط التليفونات المنزلية / ألف أسرة من السكان 253 خط عام 2021 / 2022مقابل 262 خط            عــام 2020 / 2021 بنسبة انخفاض قدرها 3,4٪.


 

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء الانترنت إحصاءات الاتصالات السلكية واللاسلكية

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