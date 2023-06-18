10,7% زيادة في عدد مشتركي الانترنت عن طريق ADSL  في يونيو 2022

أصـــدر الجهــاز المركزي للتعبئــــة العــامــة والإحصاء اليـــوم الأحد المــوافق 18 / 6 / 2023 النشرة السنوية لإحصاءات الاتصالات السلكية واللاسلكية عـام 2021 / 2022 وكان من أهـم مؤشراتهـا مـا يلي:

أولاً: خدمات الانترنت والهاتف المحمول:

بلـغ عــدد مشتركــــــــــي الانترنــــــــــت عـــن طــــريق ADSL

10,5 مليـــــــــون مشترك فـــــي يونيو 2022مقــابــــــل 9,5 مليـــــون مشترك في يونيو 2021 بنسبة زيادة قدرها 10,7 ٪.

بلغ عــدد مستخدمــــــي الانترنــــــت عـن طــريق الهاتــــف المحمـــــول 68,5 مليــــــــون مستخــدم فـــــي يونيو 2022 مقـابــل 59,7 مليــــون مستخدم فــي يونيو 2021 بنسبة زيـادة قدرها 14,9 ٪.

بلغ عــدد مستخدمـــي الانترنــــــت عـن طــريق USB Modem 2.1 مليــون مستخدم فــي يونيو 2022 مقابل 3,2 مليون مستخدم في يونيو 2021 بانخفاض بلغت نسبته 34,5 ٪.

بلغ عدد خطوط الهاتف المحمول 98,3 مليون خط في يونيو 2022 مقابل 98,6 مليون خـط في يونيو 2021 بانخفاض بلغت نسبته 0,3٪.

احصاءات الاتصالات السلكية واللاسلكية :

• السنترالات التليفونية وحمولتها والخطوط الشغالة بها

- بلـغ عــدد السنترلات 1605 سنترال عـام 2021 / 2022 مقــابل 1199 سنترال عام 2020 / 2021 بنسبة زيادة قدرها 33,9 ٪ .

بلغت حمولــة السنترالات 19,9 مليون خط عـام 2021 / 2022 مقابــل 23,3 مليون خط عام 2020 / 2021 بانخفاض بلغت نسبته 14,5 ٪.

بلغ عدد الخطوط الشغالــة 12,2 مليـون خط عـام 2021 / 2022 مقابل 12,8 مليون خط عـام 2020 / 2021 بانخفاض بلغت نسبته 4,5٪.

توزيع الخطوط التليفونية الأوتوماتيكية:

بلــغ عدد الخطـوط التليفونيـة بالقطـاع الحكومــي 84,0 ألـف خـط عــام 2021 / 2022 مقابـل 94,0 ألف خـط عام 2020 / 2021 بنسبة انخفاض قدرها 10,5 ٪.

بلـغ عدد الخطوط التليفونية بالقطاع الخاص 316,7 ألف خط عــام 2021/2022 مقابل 407,5 ألف خـط عام 2020 / 2021 بنسبة انخفاض قدرها 22,3 ٪.

بلغ عــدد الخطـوط التليفونيـة بالمنـــازل 6,4 مليـــون خـط عــام 2021/2022 مقــابل 6,7مليون خط عام 2020 / 2021 بنسبة انخفاض قدرها 4,6٪.

ـ بلغ متوسط عدد خطـــوط التليفونات المنزلية / ألف أسرة من السكان 253 خط عام 2021 / 2022مقابل 262 خط عــام 2020 / 2021 بنسبة انخفاض قدرها 3,4٪.



