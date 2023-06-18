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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بدون مكياج.. ناهد السباعي تتألق في أحدث ظهور عبر إنستجرام

ناهد السباعي
ناهد السباعي

شاركت الفنانة ناهد السباعي صورة جديده لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

 

وظهرت ناهد السباعي في الصورة بإطلالة صيفية متميزة مرتدية بلوزه كات باللون الوردي وبدون مكياج.

علقت الفنانة ناهد السباعي، علي ذكري وفاة الفنانة هدي سلطان، قائلة "الذكري الـ 17 على رحيل مبدعة من زمن الفن الجميل .. هدي سلطان كانت تحب فنها بدرجة كبيرة وكانت تهتم بعائلتها ولم تقصر في حقهم يوماً واحداً".

وأضافت "ناهد السباعي" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء dmc" المذاع علي قناة "dmc" الفضائية، أن الراحلة هدي سلطان كانت تشجعها دائما علي دخولها مجال الفن وكانت دائمة الحديث معها في بداية دخولها هذا المجال.

وتابعت ناهد السباعي، أن تعلمت من جدتها هدي سلطان حبها للفن، مشيرة إلى أن هدي سلطان في المنزل كانت تتعامل بكل بساطة ولم نشعر يوماً بأنها الفنانة الكبيرة داخل المنزل.

إطلالة ناهد السباعي

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