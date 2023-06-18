خالد بيبو ووليد سليمان يحصلان على دبلومة الإدارة الرياضية لـلفيفا

حصل خالد بيبو، مدير قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، ونائبه وليد سليمان، على دبلومة الإدارة الرياضية التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بالشراكة مع جامعة القاهرة والمركز السويسري للدراسات الرياضية.

وتسلم ثنائي الأهلي شهادة الدبلومة في حفل التخرج للدارسين الذي أقيم بجامعة القاهرة مساء اليوم، في حضور نخبة من الدارسين والمحاضرين من مصر وكافة أنحاء الوطن العربي وإفريقيا.

وشارك في الدراسات من قطاع الناشئين بالنادي كل من: مصطفى محمود السيد مساعد مدير القطاع، وعماد أنور تمام مسئول شئون اللاعبين، وعبد الرحمن سعيد فتحي إداري، وأحمد حمدي إبراهيم المعد البدني، بالإضافة إلى آيات مرتضى المدربة بأكاديمية الأهلي للكرة النسائية، ومحمد أحمد أنور عضو لجنة الشباب بالنادي.

ويشرف على شهادة دبلومة «فيفا» الدكتور جمال شحاتة عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة، والدكتور عمرو محب مدير إدارة العلاقات الدولية بالأهلي، ودكتور عماد الزمر مدير مركز الدراسات التجارية، والدكتور محمد قطب مدير البرنامج.

ويحرص العديد من القيادات والكوادر في الأندية والمؤسسات الرياضية على الحصول على دبلوم الإدارة الرياضية، التي تهدف إلى صقل العاملين في مجال الرياضة ورفع خبراتهم في إدارة المؤسسات والمنظمات الرياضية، حيث يتم تأهيل المشاركين للعمل في مجال الإدارة الرياضية وتعلم المهارات الأساسية في هذا المجال، والتعرف على الجوانب الاستراتيجية والتشغيلية لإدارة المنظمات الرياضية بشكل احترافي.

