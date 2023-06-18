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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد صلاح من على البحر في أحدث ظهور.. شاهد

محمد صلاح
محمد صلاح

شارك اللاعب محمد صلاح نجم ليفربول صورة جديدة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية الاستوري.

وظهر محمد صلاح في الصورة من علي البحر أثناء عطلته الصيفية.

استقر البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، بنسبة كبيرة على التشكيل الأساسي، لمواجهة جنوب السودان "الودية"، اليوم الأحد، في  تمام الثامنة مساء، على استاد القاهرة الدولي.

واستبعد فيتوريا الثلاثي المحترف في أوروبا محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي)، ومصطفى محمد (نانت الفرنسي )، وعمر مرموش (فرانكفورت الألماني)، بالإضافة إلى ثلاثي الأهلي محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم وحمدي فتحي، للراحة.

ومن المتوقع استمرار على جبر وأحمد سيد زيزو في التشكيلة الأساسية لمنتخب مصر، بينما يجرى فيتوريا 9 تغييرات مقارنة بالتشكيل الأخير الذي خاض به لقاء غينيا.

 

تشكيل منتخب مصر المتوقع:

 

حراسة المرمى: محمد صبحي

الدفاع: هشام صلاح، على جبر، ياسر إبراهيم، أحمد أبو الفتوح.

الوسط: غنام محمد، مهند لاشين، محمد رضا “بوبو” - أحمد سيد زيزو.

الهجوم: محمود حسن تريزيجيه، حسين الشحات، محمود عبد المنعم “كهربا”
يذكر أن منتخب مصر حسم تأهله رسميا لنهائيات بطولة أمم إفريقيا 2023، بعد الفوز على غينيا 2-1، الأربعاء الماضي، في الجولة الخامسة من التصفيات.

محمد صلاح

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