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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أبو الغيط: العمل الدولي مهم لحل الأزمة السودانية

أحمد أبو الغيط الأمين
أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية

رحب أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بالممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، والوفد المرافق له.

وقال أبو الغيط، خلال كلمته في مؤتمر صحفي عقد قبل قليل، بجامعة الدول العربية، ونقلته "القاهرة الإخبارية"، إنّ المناقشات تطرّقت إلى الأوضاع الصعبة في السودان، خصوصا في إطاره الإنساني هناك، مؤكدا ضرورة تناسق العمل الدولي، خاصة المبادرات المختلفة لإنقاذ الموقف سياسيا واقتصاديا وإنسانيا وأمنيا.

ونقل الأمين العام لجامعة الدول العربية، خلال المباحثات قلقه تجاه الأوضاع الأمنية في دارفور، بعد انتشار خطاب الكراهية والقتل.

 

أحمد أبو الغيط جامعة الدول العربية والسياسة الأمنية اتحاد الأوروبى القاهرة الإخبارية

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