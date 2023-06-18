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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب منتخب شباب السلة: سنقدم أفضل أداء بكأس العالم

شيب
شيب

تحدث الكندي كيربي شيب المدير الفني لمنتخب مصر للشباب تحت 19 عامًا عن استعدادات المنتخب للمشاركة في كأس العالم التي تستضيفها المجر خلال الفترة من 24 يونيو الجاري وحتى 2 يوليو المقبل.
 

وقال كيربي شيب: "تجربة رائعة ان تحصل على فرصة للعب ضد الأفضل في العالم واختبار نفسك. الأكثر روعة من ذلك أن تحمل علم بلدك على صدرك. هذا شرف عظيم للاعبين ولي ولجميع طاقم العمل لذلك نتطلع حقًا إلى هذا الأمر".


‏‎وأضاف: "هذا تحدٍ كبير. نعرف أن صربيا بالتأكيد واحدة من أقوى الفرق العالمية في كرة السلة. البرازيل كذلك فريق رائع وقدم مستويات جيدة جدًا في تصفيات الأمريكتين العام الماضي".

وأكمل: "كذلك فعلت اليابان العام الماضي في التصفيات الآسيوية. نعلم أنها مجموعة صعبة بالتأكيد، ولكننا مؤمنون بفرصتنا. نحن سعداء بهذه المجموعة، سيكون تحديًا هائلاً لكنني أعرف أننا جاهزون له".


‏‎وواصل كيربي: "أعتقد أن لدينا مجموعة جيدة حقًا. لدينا بالتأكيد مجموعة قوية ومن الصعب التحدث عنها بصفة عامة. أعلم أن لدينا آمال كبيرة تأتي من فريقنا الأول ، الذي قام بعمل هائل في التصفيات المؤهلة لكأس العالم هذا العام".

واستطرد: "قام المدرب روي رانا بعمل رائع مع تلك المجموعة من اللاعبين ورفع مستوى طموحنا بشكل عام. نحن بالتأكيد نحب هذا التحدي، وهذا يدفعنا لرفع سقف توقعاتنا. نأمل أن نرتقي بمستوى كرة السلة المصرية، ونأمل أن نتمكن من ذلك كما فعل الفريق الأول. وأن ندفع كرة السلة المصرية إلى الأمام على كل المستويات".

واختتم المدير الفني لمنتخب مصر حديثه: "‎يجب علينا بالتأكيد أن نمتلك العقلية الصحيحة التي تجعل الجميع يعلم أننا هنا للمنافسة. نحن هنا لاختبار أنفسنا ضد الأفضل في العالم ، ويمكننا بالتأكيد رفع مستوى كرة السلة الخاص بنا ونتوقع أن نفعل ذلك. كما تعرفون، في كل مباراة وكل مسابقة نواجهها نتطلع إلى التحدي. هؤلاء الرجال مستعدون لتقديم الأفضل".

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