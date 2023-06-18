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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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سجل 1900 جنيه لأول مرة .. تراجع جديد في أسعار الذهب اليوم

صدى البلد

قدمت مذيعة صدى البلد ايمان عبداللطيف تغطية اقتصادية جديدة حيث يهتم الألاف يوميا بالبحث عن  سعر الدولار اليوم في البنوك الأحد 18-6-2023 ، وكذلك سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم، والذي شهد استقرارا في السعر الرسمي في البنوك لمدة تزيد عن 3 أشهر لأول مرة منذ العام الماضي.

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ودعم استقرار الجنيه تصريحات الرئيس السيسي الأربعاء الماضي، حول سعر الصرف، إذ قال الرئيس خلال المؤتمر الوطني للشباب في الإسكندرية: "سعر الصرف لدينا مرن ولكن إذ تعرض الموضوع لأمن مصر والشعب المصري يضيع فيها لا… عندما يؤثر سعر الصرف على حياة المصريين وممكن يضيعهم ما نقعدش في مكانا".

شهدت أسعار الذهب في مصر تراجع تدرجي خلال الايام القليلة الماضية على مستوى جميع الاعيرة الذهبية.

سجل أسعار الذهب خلال الأسبوع أدنى مستوى منذ ثلاثة أشهر عند 1924 دولار للأونصة، وذلك بعد تضارب التوقعات في الأسواق بعد قرار البنك الفيدرالي والبيانات الاقتصادية الأمريكية الأخيرة، ليقلص الذهب من خسائره ويعود إلى التذبذب داخل نطاق التداولات.

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