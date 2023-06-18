مصرع وإصابة 24 عراقيا في انقلاب حافلة بإيران

أفادت وكالة "إرنا" الإيرانية، اليوم الأحد، بمصرع 4 عراقيين وجرح 19 آخرين، في حادث أسفر عن تحطم حافلتهم في شمال شرقي البلاد.

وأضافت الوكالة عن نائب مدير مركز دائرة الحوادث في مدينة نيشابور الإيرانية حميد حسيني قوله: "4 أشخاص قتلوا وأصيب 19، إثر تحطم حافلة ركاب صباح اليوم الأحد على طريق نيشابور إلى سبزوار في محافظة خراسان، تقل سياحا من العراق".

وأكد حسيني أن بعض المصابين حالتهم حرجة للغاية.

في سياق آخر ضرب زلزال قوي، مدينة خوي بشمال محافظة أذربيجان الغربية، الواقعة شمال غربي إيران مساء امس السبت.

ووفقًا لما نقلته وكالة “إرنا” الإيرانية، قال مركز رصد الزلازل الوطني التابع لجامعة طهران، إن زلزال مدينة خوي بلغت قوته 4.7 درجة على مقياس ريختر.

وأكد المرصد الإيراني أن حادثة الزلزال بمدينة خوي وقعت عند الساعة الرابعة و43 ثانية، عصر اليوم السبت، محددًا بؤرة الزلزال عند التقاء خطي العرض الشمالي 44.9 والطول الشرقي 38.51 درجة.