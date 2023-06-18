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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وحيد الخان يستعد لإحياء حفل في روسيا |فيديو

وحيد الخان
وحيد الخان

يستعد الموسيقار البحريني وحيد الخان، لإحياء حفل في موسكو، بمشاركة أوركسترا موسكو السيمفوني خلال الفترة القادمة.

وأكد "الخان" أن الحفل تنظيم اتحاد المؤلفين الموسيقيين في روسيا، وسيكون بمشاركة الموسيقار رشيد كالامولين أحد أهم المؤلفين المعاصرين هناك، وذلك ضمن فعاليات حفلات المهرجان الموسيقي الدولي «روسيا عالم الصوت».

وحيد الخان 

وأضاف وحيد الخان في تصريحات صحفية: «أقدم خلال الحفل عدداً من المؤلفات الموسيقية لاسيما مقطوعات ألبومه الجديد الذي صدر مؤخرا تحت اسم العودة إلى الحياة، التي امتازت بروح مبتكرة ومزج متقن ما بين الموسيقى العربية والعالمية بشكل يتناسب مع أذواق المستمعين من كافة أنحاء العالم.

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وحيد الخان قدم عدة حفلات في أوروبا ومصر والبحرين بعد صدور البومه الاول «العودة- روح البحرين» باستخدام أوركسترا سيمفوني كبير، إلا أن الالبوم الجديد «العودة إلى الحياة» يأتي بشكل مغاير للألبوم الاول حيث يمتاز بالايقاعات الخليجية والعربية ضمن قوالب حديثة تعتمد بعضها على التوزيعات الهارمونية المحترفة، وتضمن الألبوم 10 مقطوعات موسيقية من بينها أشعر بالسعادة، العودة إلى الحياة، متى، شاك شيكا، مود الصبح، وقت الرقص.

وحيد الخان الموسيقار البحريني وحيد الخان البحريني وحيد الخان أوركسترا موسكو السيمفوني المهرجان الموسيقي الدولي

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