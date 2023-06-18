تعرف على خريطة التحويلات المرورية بالقاهرة لاستكمال مونوريل العاصمة الإدارية

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة عن تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور ، وذلك لاستكمال أعمال مشروع مونوريل العاصمة الإدارية.

وطبقا للبيان الصادر من وزارة الداخلية فأن الأمر يستلزم الغلق الكلى لكوبرى محمد على فهمى ومحور المشير أسفل كوبرى محمد على فهمى فى المتجه لمناطق مدينة نصر فقط.

على أن يكون تنفيذ تلك الأعمال ليلاً فقط إعتباراً من يوم الأحد الموافق 18/6/2023 ولمدة (ثلاثة ليالى) ، إبتداءاً من الساعة 12,05 صباحاً وحتى الساعة 6 صباحاً من نفس اليوم ، ويستلزم إجراء تحويلة مرورية على النحو التالى:

▪ المتجه لمناطق مدينة نصر يسلك المطلع إتجاه محور المشير محمد على فهمى ، فميدان الواحة والدوران والعودة.

ومن جانبها ، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بإشراف اللواء مؤمن سعيد مدير المرور بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.