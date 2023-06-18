إدورد رفقة نجوم الفن في أحدث ظهور عبر إنستجرام

شارك الفنان ادورد متابعيه عدة صور جديدة لها عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام وذلك من خلال خاصية الاستوري.

وظهر ادورد في الصور رفقة عدد من نجوم الفن أبرزهم الفنانه مي عمر والفنان أحمد زاهر والمخرج محمد سامي.

كان النجم ادورد قال إن الشخصية التي قدمها ضمن دوره في مسلسل " حودايت الشانزليزية " قريبة من شخصيته في الحقيقية .



وأضاف خلال الندوة التي عقدها موقع صدي البلد: المسلسل ناقش موضوعات مهمة في حقبة الخمسينات، فانا كنت أتمني أن أعيش في تلك الفترة .



وتابع:" شخصيتي في المسلسل بعيدة عن الشحصيات التي قدمتها الفترة الماضية لانها بعيدة عن الأدوار الكوميدية ، فأعتذرت عن عمل مسرحي ضمن فعاليات السعودية مؤخرا لان الدور كان كوميدي وأنا لا أستطيع أن أخرج من شخصيتي الجادة في المسلسل حواديت الشانزليزية".



ويظهر إياد نصار، فى شخصية أولى بالمسلسل ويؤدي دور الرجل الذى ينتمي لعائلة الباشوات ومتزوج من داليا مصطفى، لكنه يقتل فى الحلقات الأولى، ويعود للظهور في شخصية ثانية ويعمل كمدير فى البنسيون.



مسلسل" حواديت الشانزليزيه" بطولة اياد نصار، مى سليم، داليا مصطفى، انجى المقدم، ادوارد، عايدة رياض، فريدة سيف النصر، أمانى كمال، سارة عادل، هاجر الشرنوبى، منة جلال، جينا سليم وتأليف أيمن سليم ونهى سعيد وإخراج مرقس عادل.