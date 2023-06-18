عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الحوار الوطني.. رئيس مؤسسة يطالب بإنشاء هيئة قومية للعمل الأهلي

الحوار الوطني
الحوار الوطني

طالب المهندس روحي العربي رئيس مجلس أمناء مؤسسة الجمهورية الجديدة للتنمية، بإنشاء هيئة قومية للعمل الأهلي في جمهورية مصر العربية  تضم تحت مظلتها جميع المؤسسات والجمعيات  وكيانات التنموية التي تعمل في مصر، بهدف تفعيل حوكمة جودة العمل الأهلي وقياس الأثر متابعة الأداء بالمؤسسات والجمعيات الأهلية البالغ عددها حاليا 36 ألف جمعية و مؤسسة على مستوى محافظات الجمهورية والتي تعمل في 18 مجال مختلف بعد توفيق أوضاعها، مشيرا إلى أن عدد الجمعيات الأهلية سابقا في مصر كان 52 ألفا.

جاء ذلك خلال كلمة رئيس مجلس أمناء مؤسسة الجمهورية الجديدة للتنمية المهندس روحي العربي، بجلسة قانون تنظيم العمل الأهلي واللائحة التنفيذية وحل المعوقات أمام العمل الأهلي خلال جلسات المحور السياسي بالحوار الوطني اليوم الأحد.

وأوضح المهندس روحي العربي أن الهيئة القومية تهدف إلى تعزيز العمل على أساس جغرافي تنموي نوعي، مما سيساعد في تقديم الخدمة المطلوبة سواء علاجية أو تنموية وفقا لاحتياجات المواطنين في المحافظات المختلفة.

وأشار إن المؤسسة تعمل على تنمية الإنسان والاستثمار في العنصر البشري و إظهار قدراته ومهاراته لتنمية و توعية المجتمع لاستكمال جهود القيادة السياسية لتحقيق التنمية المستدامة.

كما طالب رئيس مجلس أمناء مؤسسة الجمهورية الجديدة  بتفعيل المادة (75) من الدستور المصري والتي تنص على أنه من حق المواطنين تكوين الجمعيات أهلية على أساس ديمقراطي وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار و تمارس نشاطها بحرية، ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل في شئونها أو حلها أو حل مجالس إدراتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائي ، و يحظر إنشاء جمعيات أهلية يكون نظامها أو نشاطها سريا أو ذات طابع عسكري أو شبه عسكري.

كما شدد على ضرورة تفعيل المادة (17) من قانون (149) لسنة 2019 الخاص بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي التي تنص على الإعفاء من الضرائب الجمركية و الرسوم الأخرى المفروضة على ما تستورده من معدات و الآت ، الضرائب العقارية ، والضرائب على الدخل ،فضلا عن تفعيل الخصم الخاص بالإعفاء بنسبة 75%على المرافق( المياه ، الكهرباء ، الغاز ) أسوة بمراكز الشباب  وفقا لما ذكره النائب طلعت عبد القوي في العديد من وسائل الإعلام، لما يعود بالدعم من جانب الدولة لمشروعات  الجمعيات الأهلية  باعتبارها شريك في تنمية المجتمع المصري.

واختتم المهندس روحي العربي، كلمته بالاشادة بتجربة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي  الذي استطاع خلال 10 أشهر منذ انطلاقه في عمل العديد من القوافل الشاملة و إقامة المشروعات الصغيرة و متناهية الصغر في القرى بالتعاون مع المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري حياة كريمة.

وشدد المهندس روحي العربي على ضرورة الاهتمام بملف الوعي وتعزيز الانتماء.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خدها شقته.. طالبة التجارة استخبت داخل عمارة هربًا من زوجها |اعرف القصة

تلت التسعة كام|سؤال بإمتحان عربي الثانوية العامة.. والطلاب: طلبنا آلة حاسبة

صعب ولا سهل.. آراء طلاب الثانوية العامة عقب خروجهم من امتحان اللغة العربية

فرصة أخيرة .. كاف يحسم الجدل حول مشاركة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا

شوبير يعلن أسماء الراحلين عن الأهلي

نموذج إجابة امتحان اللغة العربية 2023 .. بشرى سارة من التعليم

قرار عاجل في اتهام مرتضي منصور بالتعدي على موظفة عمومية

شاومينج ينشر إجابات امتحان عربي الثانوية العامة بعد توزيعه في اللجان

ترشيحاتنا

مدبولي: اتفاقية مؤسسة التمويل الدولية تُعزز شراكتنا وتساعد في تعظيم دور القطاع الخاص

زلزال عنيف يضرب مملكة تونجا .. تفاصيل

الاتحاد الأوروبي: نواصل تطوير التعاون مع مصر في مجالي الأمن والدفاع

دولة إسلامية كبرى تعلن الخميس 29 يونيو أول أيام عيد الأضحى المبارك

بشائر العيد.. مفاجأة سارة بشأن أسعار الأرز في الأسواق

1060 جنيهاً للسهم.. لماذا أوقفت البورصة التداول اليوم على أسهم عز الدخيلة؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

البرازيل لبست الأسود| سبب غريب لظهور منتخب السامبا بهذا اللون للمرة الأولى

أبو شعر كبير.. شاهد أجمل فيديوهات العالمي نويل روبينسون فى مصر

فيتوريا بعثر الأوراق وغير القوانين| من كابتن منتخب مصر في غياب صلاح؟

لطلاب الثانوية العامة 2023.. استشاري يقدم نصائح ذهبية للتعامل مع ورقة الامتحان

فيديو

حقيقة انتشار سمك القرش بالبحر المتوسط| هل هناك خطر على رواد الشواطئ؟

سجل 1900 جنيه لأول مرة .. تراجع جديد في أسعار الذهب اليوم

شاهد.. لحظات رومانسية بين ماريتا الحلانى وزوجها في شهر العسل

11 دولة تخالف موعد وقفة عرفة والاحتفال بـ عيد الأضحى.. ما السبب؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأب القدوة

د. صفوت عمارة

عشر ذي الحجة أفضل الأيام

المستشار أسـامة الصعيدي

الجهل بالقانون بين الواقع والمأمول

مني أحمد

لبنان إلى أين

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الرأي اليوم.. عن ربع قرن من العِشْق

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أفريقيا لأ !!

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر بعيون مغربية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الثورة الصناعية الخامسة وذوي الإعاقة.. نحو مزيد من اللامرئية

اﻟﻤﺰﻳﺪ