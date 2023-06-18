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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحرك عاجل من الاتحاد الأوروبي لدعم أوكرانيا في هجومها المضاد

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي يسرع عمليات تسليم الأسلحة إلى أوكرانيا

قال رئيس الصناعة في الاتحاد الأوروبي، تيري بريتون، اليوم الأحد، إن الاتحاد الأوروبي يقوم بتسريع عمليات تسليم الأسلحة إلى أوكرانيا لدعم الهجوم المضاد الذي تشنه كييف ضد القوات الروسية.

ووفقا لوكالة "رويترز"، أضاف بريتون، خلال مقابلة مع صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، أن: "سنقوم بتكثيف جهودنا لتقديم الأسلحة والذخيرة- هذه حرب ذات شدة عالية يلعبون فيها دورا حاسما" ،

كما أشار  مفوض السوق الداخلية في الاتحاد الأوروبي إلى تعهد يقضي بإمداد أوكرانيا مليون سلاح ذو كفاءة عالية على مدار الـ 12 شهر القادمة.

وتابع : "نحن نستعد لحرب تستمر عدة أشهر أخرى أو أطول من ذلك".

وأطلقت أوكرانيا هجوما مضادا، في وقت سابق من هذا الشهر، لاستعادة الأراضي من القوات الروسية.

وحث وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، حلفاء كييف على "تدبير" المزيد من الأسلحة والذخيرة.

وفي سياق المتصل، أشارت "روسيا اليوم" إلى تصريح القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشلين، بأن أوكرانيا تستطيع مواصلة القتال فقط بفضل توريد الأسلحة الغربية لها، وذلك لأنها لم تعد تمتلك أسلحة من إنتاجها الخاص.

وأضاف بوشلين: " رأيت مخاوف في شبكات التواصل الاجتماعي، ماذا يعني ذلك – هل هو نهاية عملية تجريد أوكرانيا من السلاح".

وتابع القائم بالأعمال القول: "المقصود هنا هو أنه تم تدمير الأسلحة التي كانت لدى أوكرانيا، وكذلك مواقع ومنشآت إنتاج هذه الأسلحة ومؤسسات الصيانة والإصلاح. في هذا الجزء تم تدمير كل شيء تقريبا".

وفي وقت سابق، ذكر المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف في مقابلة مع روسيا اليوم، أن مهمة نزع السلاح في أوكرانيا قد اكتملت في الواقع إلى حد كبير، حيث لم تعد كييف تملك أسلحتها الخاصة إلا ما ندر.

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