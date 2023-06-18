عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني يطالب بإعفاء الجمعيات التعاونية من التأمين الابتدائي

النائب ثروت فتح
النائب ثروت فتح الباب عضو مجلس الشيوخ

أكد النائب ثروت فتح الباب عضو مجلس الشيوخ، أهمية ملف التعاونيات، مشيرًا إلى أنه من شأنه حل العديد من المشكلات بالمجتمع، وهو الأمر الذى يتطلب إعادة النظر فى ضوابطها من جديد.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس والتي تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكاتب لجان الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، الإسكان والإدارة المحلية والنقل، الزراعة والرى، التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن الدراسة المقدمة منه بشأن "تفعيل دور التعاونيات فى مصر.                                                                                                 

وقال فتح الباب، إن الجمعيات التعاونية كانت تتمتع بمميزات فى الماضى، بما يمكنها من القيام بدورها التنموى والمشاركة فى مختلف قطاعات التنمية بالبلاد، مستشهدا بأن جمعيات التعاونية فى قطاع الإنشاء والتعمير كانت معفاه من التأمين الإبتدائى فى الأعمال، وذلك لخدمة المستهلكين وكذلك خدمة صغار التجار والمنتجين.

وطالب عضو مجلس الشيوخ، بإعادة دراسة إعفاء الجمعيات التعاونية من التأمين الإبتدائى، وكذلك مراجعة اللائحة التنفيذية للقانون المنظم لها، وإعادة هيكلة الضوابط الخاصة بها، لتتمكن من أداء دورها التنموى.

وأعلن فتح الباب، موافقته على الدراسة المقدمة من النائب أكمل نجاتى بشأن تفعيل دور التعاونيات.

ملف التعاونيات الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق الجمعيات التعاونية النائب اكمل نجاتى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خدها شقته.. طالبة التجارة استخبت داخل عمارة هربًا من زوجها |اعرف القصة

تلت التسعة كام|سؤال بإمتحان عربي الثانوية العامة.. والطلاب: طلبنا آلة حاسبة

صعب ولا سهل.. آراء طلاب الثانوية العامة عقب خروجهم من امتحان اللغة العربية

فرصة أخيرة .. كاف يحسم الجدل حول مشاركة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا

شوبير يعلن أسماء الراحلين عن الأهلي

نموذج إجابة امتحان اللغة العربية 2023 .. بشرى سارة من التعليم

قرار عاجل في اتهام مرتضي منصور بالتعدي على موظفة عمومية

شاومينج ينشر إجابات امتحان عربي الثانوية العامة بعد توزيعه في اللجان

ترشيحاتنا

مدبولي: اتفاقية مؤسسة التمويل الدولية تُعزز شراكتنا وتساعد في تعظيم دور القطاع الخاص

زلزال عنيف يضرب مملكة تونجا .. تفاصيل

الاتحاد الأوروبي: نواصل تطوير التعاون مع مصر في مجالي الأمن والدفاع

دولة إسلامية كبرى تعلن الخميس 29 يونيو أول أيام عيد الأضحى المبارك

بشائر العيد.. مفاجأة سارة بشأن أسعار الأرز في الأسواق

1060 جنيهاً للسهم.. لماذا أوقفت البورصة التداول اليوم على أسهم عز الدخيلة؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

البرازيل لبست الأسود| سبب غريب لظهور منتخب السامبا بهذا اللون للمرة الأولى

أبو شعر كبير.. شاهد أجمل فيديوهات العالمي نويل روبينسون فى مصر

فيتوريا بعثر الأوراق وغير القوانين| من كابتن منتخب مصر في غياب صلاح؟

لطلاب الثانوية العامة 2023.. استشاري يقدم نصائح ذهبية للتعامل مع ورقة الامتحان

فيديو

حقيقة انتشار سمك القرش بالبحر المتوسط| هل هناك خطر على رواد الشواطئ؟

سجل 1900 جنيه لأول مرة .. تراجع جديد في أسعار الذهب اليوم

شاهد.. لحظات رومانسية بين ماريتا الحلانى وزوجها في شهر العسل

11 دولة تخالف موعد وقفة عرفة والاحتفال بـ عيد الأضحى.. ما السبب؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأب القدوة

د. صفوت عمارة

عشر ذي الحجة أفضل الأيام

المستشار أسـامة الصعيدي

الجهل بالقانون بين الواقع والمأمول

مني أحمد

لبنان إلى أين

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الرأي اليوم.. عن ربع قرن من العِشْق

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أفريقيا لأ !!

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر بعيون مغربية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الثورة الصناعية الخامسة وذوي الإعاقة.. نحو مزيد من اللامرئية

اﻟﻤﺰﻳﺪ