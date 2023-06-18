عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حزب الدستور يؤكد أولوية استقلالية الجامعات والمؤسسات البحثية وتمويل ودعم البحث العلمي

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قال وليد نصر، عضو حزب الدستور وممثل الحركة المدنية، في بداية كلمته أمام "لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة" في المحور السياسي في الحوار الوطني، إنه من الصعب الفصل بين حرية البحث العلمي، وحرية تداول المعلومات، وكل من؛ حرية الفكر والرأي والتعبير، وحرية الصحافة والنشر، والإبداع، والمساواة، وعدم التمييز، وكلها حقوق تم النص عليها بالدستور.

وأكد أن حرية البحث العلمي تحتاج إلى نظام حكم ديمقراطي، أو إلى إرادة سياسية. 

وأضاف أنه على الرغم من أن البند الأول من القيم الحاكمة للاستراتيجية القومية للبحث العلمي والابتكار يتحدث عن الحرية الأكاديمية، وعلى الرغم من أن المواد 21 و22 و23 من الدستور، تتحدث عن استقلال الجامعات وعن أن الدولة تكفل حرية البحث العلمي وتشجيع مؤسساته، ولكن ما زلنا نعاني من المشاكل التي تواجه البحث العلمي والحريات الأكاديمية في مصر، أشارت إليها العديد من الدراسات وعلى رأسها:

أولا: القيود والعراقيل التي تكبل عمل الباحثين والأكاديميين، بتدخل إدارات الجامعات ووزارة التعليم العال بشكل سلبي في حرية البحث والتدريس.

ثانيا: في غياب قانون ينظم حق الاطلاع على الوثائق والمستندات، يضطر الباحثون إلى الحصول على موافقة أمنية للاطلاع على الوثائق والمستندات، حتى وإن كانت تاريخية.

ثالثا: قلة الإنفاق الحكومي على البحث العلمي، والذي لا يكفي وحده لدعمه، وقلة مساهمة القطاع الخاص أيضا في دعم البحث العلمي.

رابعا: عدد الباحثين المتفرغين للبحث العلمي لا يتجاوز 50% من العدد الكلي للباحثين في مصر.

خامسا: عدم التوزيع الجيد للباحثين على المراكز البحثية، ووجود نقص خبرات في بعض التخصصات، وعدم وجود عدد كاف من الفنيين المعاونين في مؤسسات البحث العلمي، وتدنى دخولهم.

وطرح وليد نصر توصيات حزب الدستور للمساعدة في حل هذه المشاكل، وكانت كالتالي:

- تحقيق استقلال الجامعات والمؤسسات البحثية، وتوفير مناخ ملائم للبحث العلمي ودعم الباحثين، وأولها منع التدخل الأمني في الشأن الأكاديمي بالجامعات.

- توقف إدارات الجامعات عن التدخل في حق الأساتذة الجامعيين في تناول ما يرونه من موضوعات، داخل قاعات التدريس والمحاضرات، ووضع أسئلة الامتحانات.

- ضرورة إصدار قانون ينظم الحق في الاطلاع على الوثائق والمستندات.

- تدعيم مراكز ومعاهد البحوث بكل ما يلزمها من أجهزة ومعدات، وبأحدث ما وصل إليه العلم، حتى تتوفر البيئة الملائمة للعمل.

- تزويد العاملين بالبحث العلمي بالقدر المناسب من المعرفة والتدريب، ودعمهم بالدورات التدريبية والبعثات العلمية، وتوفير كافة المعلومات اللازمة لطبيعة عملهم، وإتاحة أدوات الإتصال بمراكز البحوث العالمية.

- إعادة هيكلة الوحدات البحثية على ضوء الأهداف المحددة والموارد المالية المخصصة، حيث إن عدد المراكز البحثية والعاملين بها كبير جدا، لا يتناسب مع النتائج الضعيفة التي تشير إليها المقاييس الدولية.

- زيادة نسبة الإنفاق على البحث العلمي بحيث لا يقل عن النسبة التي نص عليها الدستور، وتشجيع القطاع الخاص لزيادة مساهمتة في تمويل البحث العلمي.

- رفع مستوى دخل الباحثين والفنيين لدعمهم، وللمساهمة في زيادة عدد المتفرغين للبحث العلمي.

استقلال الجامعات ممثل الحركة المدنية حقوق الإنسان وليد نصر الدستور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نموذج إجابة امتحان اللغة العربية 2023 .. بشرى سارة من التعليم

صعب ولا سهل.. آراء طلاب الثانوية العامة عقب خروجهم من امتحان اللغة العربية

الحق اشتري قبل العيد| انخفاض حاد في أسعار الدواجن.. وأرخص اللحوم البلدي تباع هنا

شوبير يعلن أسماء الراحلين عن الأهلي

شاومينج ينشر إجابات امتحان عربي الثانوية العامة بعد توزيعه في اللجان

حكاية طبيب الساحل.. 3 مأموريات وقبر أسمنتي وزواج عرفي| القصة الكاملة

خدها شقته.. طالبة التجارة استخبت داخل عمارة هربًا من زوجها |اعرف القصة

علاقة آثمة بين أخ وشقيقته.. تفاصيل العثور على رضيعة أمام دار أيتام بالقليوبية

ترشيحاتنا

يساهم في مؤازرة الدولة.. فاطمة خفاجي: العمل الأهلي بمصر من الأعمال العظيمة

جميل حليم: الرئيس السيسي حريص على مساهمة مؤسسات المجتمع المدني في التنمية

وزير التموين يزف بشري سارة للمصريين بشان مخزون القمح

غالبيتها في زابوريجيا.. روسيا تكشف تفاصيل بشأن هجمات أوكرانيا المضادة

قرار عاجل في اتهام مرتضي منصور بالتعدي على موظفة عمومية

تلت التسعة كام|سؤال بإمتحان عربي الثانوية العامة.. والطلاب: طلبنا آلة حاسبة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيتوريا بعثر الأوراق وغير القوانين| من كابتن منتخب مصر في غياب صلاح؟

لطلاب الثانوية العامة 2023.. استشاري يقدم نصائح ذهبية للتعامل مع ورقة الامتحان

هوس الترند.. شاهد عروس تركية تغسل قدم زوجها في حفل الزفاف يثير الجدل

ارتفاع الرطوبة ونشاط للرياح.. ماذا يحدث بطقس اليوم خلال ساعات؟

فيديو

حقيقة انتشار سمك القرش بالبحر المتوسط| هل هناك خطر على رواد الشواطئ؟

سجل 1900 جنيه لأول مرة .. تراجع جديد في أسعار الذهب اليوم

شاهد.. لحظات رومانسية بين ماريتا الحلانى وزوجها في شهر العسل

11 دولة تخالف موعد وقفة عرفة والاحتفال بـ عيد الأضحى.. ما السبب؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. صفوت عمارة

عشر ذي الحجة أفضل الأيام

المستشار أسـامة الصعيدي

الجهل بالقانون بين الواقع والمأمول

مني أحمد

لبنان إلى أين

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الرأي اليوم.. عن ربع قرن من العِشْق

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أفريقيا لأ !!

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر بعيون مغربية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الثورة الصناعية الخامسة وذوي الإعاقة.. نحو مزيد من اللامرئية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: كنوز مصر الخالدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ