سنعاقبهم بشدة..تعليق حاسم من الكرملين بشأن دعوات قتل الروس في كل مكان

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن روسيا ستعاقب كل الذين يدعون إلى قتل المواطنين الروس.

وأضاف بيسكوف في مقابلة مع إحدي البرامج التلفزيونية والتى نقلتها نوفوستي: "كما يقول أعداؤنا ، يجب أن نقاتل معهم. لا يجوز تهديد الروس بالقتل. يجب أن يقوم الروس بمعاقبة كل من يقوم بذلك، ونحن حتما سنفعل ذلك".

وتابع بيسكوف: "أن التصريحات الأخيرة ليست الأولى بهذا الشأن، لقد تحدث كل من رئيس الاستخبارات العسكرية وأعضاء مجلس الأمن الأوكراني مرات كثيرة عن الرغبة في قتل أكبر عدد ممكن من الروس. طبعا نحن نرغب بشدة أن يتم تقييم مثل هذه التصريحات على الأقل بطريقة ما في الخارج ".

وتابع بيسكوف: " إنهم يرسلون المساعدة إلى هؤلاء القتلة. أي إلى الأشخاص الذين يعلنون عن رغبتهم في قتل الروس ".

كان قد قال رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية كيريل بودانوف، في مقابلة مع ياهو نيوز إن هيئات الأمن الأوكرانية المختصة "قتلت وستستمر في قتل الروس في أي مكان في العالم حتى تحقيق النصر الكامل".