عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني يطالب بضرورة إجراء إصلاح تشريعي يستهدف استقلال الحركة التعاونية

صدى البلد

قال النائب عمرو عزت حجاج، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب، إن التعاونيات تمثل في أساسها حركة ديمقراطية جماعية تعمل في مختلف مجالات الاقتصاد الإنتاجي والاستهلاكي وتستهدف غاياتها تعزيز العمل الجماعي المشترك وتعظيم الاستفادة لعناصرها، فضلا عن حماية محدودي الدخل وتوفير فرص معززة لتقليل نفقات الإنتاج وفتح أفاق للتسويق المشترك بما يحقق أفضل عائد للمنتجين ويضمن أفضل خدمة للجمهور المستهدف".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المنعقدة اليوم الأحد، التي تنظر الدراسة المُقدمة من النائب أكمل نجاتي عضو تنسيقية شباب الأحزاب بشأن "تفعيل دور التعاونيات في مصر، في ضوء  تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكاتب لجان الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، الإسكان والإدارة المحلية والنقل، الزراعة والرى، التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وأضاف: "أن واقع الممارسة يشير إلى أن الحركة التعاونية المصرية تعاني من حالة أقرب إلى الشلل التام ومن ثم تم حرمان السوق المصرية من قوة تنافسية كان من الممكن لو كانت الحركة فاعلة ومُمَكَّنَةـ أن ترفع عن كاهل الدولة بعضا من انشغالاتها في ظل أزمة اقتصادية عنيفة وتسهم في قدرة المنظومة الاقتصادية علي إحتواء تداعيات الغلاء وضعف القدرة الشرائية للمواطنين وهو ما يفتح الباب لمناقشة العديد من المشكلات الإدارية والتمويلية والتسويقية لتعزيز فرص وممكنات التفعيل والتطوير المقترحة.

وطالب النائب عمرو عزت حجاج، ضرورة للنظر في عدد من المقترحات الضرورية لمعالجة قضايا التعاونيات ومنها؛ ضرورة إجراء إصلاح تشريعي يستهدف تحرير واستقلال وتمكين الحركة التعاونية، كما دعا إلي تأهيل وتدريب أفراد الجهاز الإداري وتطوير خبراتهم وقدراتهم علي تطبيق القانون، وتطوير المنظومة التشريعية المنظمة لعمل التعاونيات، وفتح حوار مجتمعي متخصص حول قيود ومعوقات العمل التعاوني بشكل منتظم ودوري، وتفعيل الإستراتيجية التعاونية 20\30 بعد مراجعتها وتطويرها.

عمرو عزت حجاج تنسيقية شباب الاحزاب مجلس الشيوخ الشيوخ عبد الوهاب عبد الرازق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نموذج إجابة امتحان اللغة العربية 2023 .. بشرى سارة من التعليم

صعب ولا سهل.. آراء طلاب الثانوية العامة عقب خروجهم من امتحان اللغة العربية

الحق اشتري قبل العيد| انخفاض حاد في أسعار الدواجن.. وأرخص اللحوم البلدي تباع هنا

شوبير يعلن أسماء الراحلين عن الأهلي

شاومينج ينشر إجابات امتحان عربي الثانوية العامة بعد توزيعه في اللجان

حكاية طبيب الساحل.. 3 مأموريات وقبر أسمنتي وزواج عرفي| القصة الكاملة

خدها شقته.. طالبة التجارة استخبت داخل عمارة هربًا من زوجها |اعرف القصة

علاقة آثمة بين أخ وشقيقته.. تفاصيل العثور على رضيعة أمام دار أيتام بالقليوبية

ترشيحاتنا

لافروف يعلق على اعتبار ألمانيا روسيا تهديدا لها

دار الإفتاء تحدد موعد عيد الأضحى 2023 ويوم عرفة

الري توضح كيفية طلب دراسة تقنين مآخذ المياه المخالفة

54 شخصا ماتوا من الجوع.. كارثة المجاعة تنهش إقليم تيجراي الإثيوبي والجيش يسرق المعونات الدولية «روايات مؤلمة»

يساهم في مؤازرة الدولة.. فاطمة خفاجي: العمل الأهلي بمصر من الأعمال العظيمة

جميل حليم: الرئيس السيسي حريص على مساهمة مؤسسات المجتمع المدني في التنمية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيتوريا بعثر الأوراق وغير القوانين| من كابتن منتخب مصر في غياب صلاح؟

لطلاب الثانوية العامة 2023.. استشاري يقدم نصائح ذهبية للتعامل مع ورقة الامتحان

هوس الترند.. شاهد عروس تركية تغسل قدم زوجها في حفل الزفاف يثير الجدل

ارتفاع الرطوبة ونشاط للرياح.. ماذا يحدث بطقس اليوم خلال ساعات؟

فيديو

حقيقة انتشار سمك القرش بالبحر المتوسط| هل هناك خطر على رواد الشواطئ؟

سجل 1900 جنيه لأول مرة .. تراجع جديد في أسعار الذهب اليوم

شاهد.. لحظات رومانسية بين ماريتا الحلانى وزوجها في شهر العسل

11 دولة تخالف موعد وقفة عرفة والاحتفال بـ عيد الأضحى.. ما السبب؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. صفوت عمارة

عشر ذي الحجة أفضل الأيام

المستشار أسـامة الصعيدي

الجهل بالقانون بين الواقع والمأمول

مني أحمد

لبنان إلى أين

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الرأي اليوم.. عن ربع قرن من العِشْق

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أفريقيا لأ !!

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر بعيون مغربية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الثورة الصناعية الخامسة وذوي الإعاقة.. نحو مزيد من اللامرئية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: كنوز مصر الخالدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ