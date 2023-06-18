عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الري توضح كيفية طلب دراسة تقنين مآخذ المياه المخالفة

صدى البلد

وضحت وزارة الموارد المائية والري في بيان لها اليوم التفاصيل للراغبين في دراسة تقنين وضع مآخذ المياه المخالفة ، وذلك قبل ١٢ يوليو ٢٠٢٣.

ونص البيان أنه في ضوء صدور قانون الموارد المائية والرى رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ ولائحته التنفيذية ، وما تضمنته المادة (١٢٢) من القانون والمادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية بأنه يجوز لوزير الموارد المائية والرى بناءاً على ما تقتضيه إعتبارات المصلحة العامة وعلى مدى توافر كمية ومصادر المياه وكذا توفر مخرج الصرف، الموافقة على دراسة تقنين وضع مآخذ المياه المخالفة القائمة قبل صدور القانون ولائحته التنفيذية وبما لا يتعارض مع الخطة القومية للموارد المائية، ولذوي الشأن التقدم للوزارة بطلبات دراسة التقنين خلال مهلة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية .

فإن وزارة الموارد المائية والرى تود إحاطة ذوى الشأن من الراغبين في دراسة تقنين وضع مآخذ المياه المخالفة القائمة قبل صدور القانون ولائحته التنفيذية بالتقدم بطلبات لدراسة تقنين المآخذ المخالفة الى رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالمحافظة التابع لها المأخذ ، على أن تكون طلبات مستوفاة لكافة البيانات والمستندات طبقاً لأحكام القانون واللائحة التنفيذية ، وذلك خلال مهلة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية وهى المدة التي تنتهى في ١٢ يوليو ٢٠٢٣ .

IMG-20230618-WA0096
IMG-20230618-WA0096
IMG-20230618-WA0098
IMG-20230618-WA0098
IMG-20230618-WA0097
IMG-20230618-WA0097

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خدها شقته.. طالبة التجارة استخبت داخل عمارة هربًا من زوجها |اعرف القصة

تلت التسعة كام|سؤال بإمتحان عربي الثانوية العامة.. والطلاب: طلبنا آلة حاسبة

صعب ولا سهل.. آراء طلاب الثانوية العامة عقب خروجهم من امتحان اللغة العربية

فرصة أخيرة .. كاف يحسم الجدل حول مشاركة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا

شوبير يعلن أسماء الراحلين عن الأهلي

نموذج إجابة امتحان اللغة العربية 2023 .. بشرى سارة من التعليم

قرار عاجل في اتهام مرتضي منصور بالتعدي على موظفة عمومية

شاومينج ينشر إجابات امتحان عربي الثانوية العامة بعد توزيعه في اللجان

ترشيحاتنا

مدبولي: اتفاقية مؤسسة التمويل الدولية تُعزز شراكتنا وتساعد في تعظيم دور القطاع الخاص

زلزال عنيف يضرب مملكة تونجا .. تفاصيل

الاتحاد الأوروبي: نواصل تطوير التعاون مع مصر في مجالي الأمن والدفاع

دولة إسلامية كبرى تعلن الخميس 29 يونيو أول أيام عيد الأضحى المبارك

بشائر العيد.. مفاجأة سارة بشأن أسعار الأرز في الأسواق

1060 جنيهاً للسهم.. لماذا أوقفت البورصة التداول اليوم على أسهم عز الدخيلة؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

البرازيل لبست الأسود| سبب غريب لظهور منتخب السامبا بهذا اللون للمرة الأولى

أبو شعر كبير.. شاهد أجمل فيديوهات العالمي نويل روبينسون فى مصر

فيتوريا بعثر الأوراق وغير القوانين| من كابتن منتخب مصر في غياب صلاح؟

لطلاب الثانوية العامة 2023.. استشاري يقدم نصائح ذهبية للتعامل مع ورقة الامتحان

فيديو

حقيقة انتشار سمك القرش بالبحر المتوسط| هل هناك خطر على رواد الشواطئ؟

سجل 1900 جنيه لأول مرة .. تراجع جديد في أسعار الذهب اليوم

شاهد.. لحظات رومانسية بين ماريتا الحلانى وزوجها في شهر العسل

11 دولة تخالف موعد وقفة عرفة والاحتفال بـ عيد الأضحى.. ما السبب؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأب القدوة

د. صفوت عمارة

عشر ذي الحجة أفضل الأيام

المستشار أسـامة الصعيدي

الجهل بالقانون بين الواقع والمأمول

مني أحمد

لبنان إلى أين

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الرأي اليوم.. عن ربع قرن من العِشْق

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أفريقيا لأ !!

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر بعيون مغربية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الثورة الصناعية الخامسة وذوي الإعاقة.. نحو مزيد من اللامرئية

اﻟﻤﺰﻳﺪ