رئيس مؤسسة التمويل الدولية: العاصمة الإدارية أصبحت واقعاً خلال فترة قصيرة

قال رئيس مؤسسة التمويل الدولية «IFC» مختار ديوب، إنه زار مصر سابقا للاتفاق على العديد من المشروعات المشتركة، وكان منها العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدا أنه سعيد للغاية بأنها أصبحت واقعا خلال فترة قصيرة، رغم أن القيام بهذا العمل يتطلب الكثير من الوقت.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي منعقد حاليا بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، عبر «إكسترا نيوز»، أنه سعيد بتوقيع اتفاق بين الحكومة المصرية ومؤسسة التمويل الدولية، لدعم تنفيذ البرنامج المصري الخاص بوثيقة سياسة ملكية الدولة، ومن خلال التعاون والتزام الحكومة المصرية فإننا نسعى لبناء اقتصاد مستدام يتمتع بالصمود من خلال تمكين القطاع الخاص.

توقيع اتفاق بين الحكومة المصرية ومؤسسته لدعم تنفيذ برامج التنمية في مصر

وأوضح أنه سيجري توقيع اتفاق بين الحكومة المصرية ومؤسسته لدعم تنفيذ برامج التنمية في مصر، ونفخر بأن مؤسسة التمويل الدولية هي المستشار الذي تثقون به لتحديد السبل التي من خلالها يمكن حشد الموارد الموجودة بالقطاع الخاص ومساعدة الأهداف التنموية لدى الدولة.

وتابع أن الاقتصاد العالمي يشهد الكثير من التغيرات الآن، وهناك تأثيرات وصدمات بعد «كوفيد 19»، والاقتصاد العالمي يواجه العديد من التحديات