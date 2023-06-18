الزي الفرعوني يبهر جماهير حفل افتتاح دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص

لفتت الملابس الفرعونية التي ارتدتها لاعبات الاولمبياد الخاص المصري خلال طابور عرض حفل افتتاح دورة الألعاب العالمية السادسة عشر للأولمبياد الخاص والتي تحتضنها العاصمة الألمانية برلين في الفترة من 17 وحتى 25 يونيو، أنظار وانتباه الحاضرين في المدرجات ومسئولي البعثات.

وفوجئت لاعبات مصر لحظة دخولهن إلى الاستاد الأولمبي الذي يسع 76 الف وكان ممتلأ عن اخره باهتزاز الملعب أمام عاصفة التصفيق لحظة دخول البعثة المصرية والبالغ عددها 109 لاعب ولاعبة ومشاركة.

ونقلت تلك الصور العديد من المحطات الفضائية الاوربية والأمريكية ، ورغم أن هناك اعداد كبيرة من الدول قد ارتدى لاعبوها ملابسهم الوطنية إلا أن الملابس الفرعونية كانت الأكثر لفتا للأنظار والانتباه.

وكان فرانك فالتر شتاينماير رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية اعطى شارة انطلاق الألعاب بحضور عدد من الشيوخ والامراء والوزراء والسفراء وفي مقدمتهم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتورة نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والسفير خالد خلال سفير مصر لدى ألمانيا والمهندس أيمن عبد الوهاب الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي والفنان الكبير حسين فهمى سفير الاولمبياد الخاص الدولي والمهندس هاني محمود وزير الاتصالات والتنمية الإدارية السابق رئيس الاولمبياد الخاص المصري واللواء سيد شفيق عضو مجلس إدارة الاولمبياد الخاص المصري.

وشارك الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في المؤتمر العالمي للدمج ، نائبًا عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وتحدث عما قامت به مصر من أجل دمج ذوى الاحتياجات الخاصة في كافة الأنشطة سواء التعليمية أو الشبابية أو الصحية أو الرياضية.

وعقد الوزير اجتماعا مطولا مع المهندس أيمن عبد الوهاب ، تم خلال استعراض ما يقوم به الاولمبياد الخاص الدولي من دور في مختلف دول العالم من أجل الوصول إلى 10 مليون لاعب ولاعبة خاصة وأن العالم يضم 200 مليون معاق فكرى من بينهم 6 مليون فقط في مصر.

واستمع إلى شرح مفصل من الرئيس الإقليمي على الفلسفة التي يرتكز عليها الأولمبياد الخاص ، خاصة وأن الدكتور اشرف صبحي علاقته وثيقة بتلك الحركة الإنسانية منذ حضوره عام 2008 الألعاب الإقليمية السادسة بأبو ظبي، ثم الألعاب الإقليمية الثامنة بأبو ظبي 2018 والألعاب العالمية بأبو ظبي 2019 وأول العاب أفريقية استضافتها القاهرة عام 2020 وأقيمت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، واستمع منه إلى الأفكار والرؤيا المستقبلية حول تلك الحركة الشاملة التي تجمع ما بين الرياضة والشباب والتعليم والصحة والاهتمام بالأسرة.

كانت مباريات التقسيم قد انطلقت والتي يتم فيها تقسيم اللاعبين وفق النوع والسن والقدرة الرياضية ، وهى من أهم أسباب الأولمبياد الخاص حيث انطلق التقسيم في 15 رياضة تشارك بها مصر باستثناء الجمباز التي أقيمت مباريات تقسيمه أمس.

وحرص الفنان حسين فهمي والمهندس هاني محمود واللواء سيد شفيق ومعه الدكتور باسم تهامي المدير الوطني رئيس البعثة على مشاهدة عدد من تلك المباريات، وحرص هاني محمود إلى تحميس اللاعبين وأجهزتهم الفنية مؤكدا لهم على ضرورة اظهار ما يمتلكونه من طاقات رياضية ورفع اسم مصر عاليا كما عودونا في الألعاب سواء العالمية الصيفية أو الشتوية أو الألعاب الإقليمية.