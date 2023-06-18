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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

"الشباب المصري": لا غنى عن دور المجتمع المدني لتحقيق تمكين اقتصادي حقيقي

صدى البلد

شارك اليوم مجلس الشباب المصري " عضو التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي " بجلسة العمل الاهلي في مصر والتي أقامتها لجنة النقابات والعمل الأهلي ضمن جلسات المحور السياسي من الحوار الوطني. 

من جانبه قام الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري، ورئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، بعرض رؤية المجلس والتي تناولت عدم قدرة أحد على إنكار أهمية العمل الاهلى في مصر ودوره الرئيسي في كافة قضايا التنمية وامتلاك الدولة المصرية لمجتمع مدني فاعل وقوي ومتجذر تاريخيًا. 

وأضاف "ممدوح"، “يكفي أننا نحتفل هذا العام بمرور ٢٠٠ عام على إنشاء الجمعية اليونانية بالاسكندرية عام ١٨٢٣ والفترة الحالية تشهد لأول مرة فلسفة جديدة للعلاقة بين مؤسسات الدولة المختلفة ومنظمات المجتمع المدني تقوم على وجود مساحات مشتركة ودرجات متقدمة من الثقة والحرية يمكن البناء عليها من اجل بناء شراكة تنموية حقيقية فعالة ومؤثرة”.

وأكد ممدوح على أن الدولة المصرية تمتلك تجربة فريدة في الأجيال الثلاثة للمنظمات غير الحكومية سواءً الإغاثي أو التنموي أو الحقوقي والنموذج الحالي الذي نشهده حاليًا ويقدمه المجتمع المدني المصري وعلى رأسه التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي في ترسيخ نموذج التنمية المستندة للحقوق يؤسس لمنهجية جديدة للعمل الاهلي في مصر قائم على الشراكة المؤسسية الحقيقية والمتوازنة. 

وشدد على أنه لا يجب أن تظل مرحلة اضطراب العلاقة بين الدولة ومجموعة من المنظمات خلال مرحلة مابعد ٢٠١١ والتي ادت الى احجام قطاعات كبيرة من الشباب على الانخراط في الشأن العام ومنه المجتمع المدني ونحتاج لآلية حقيقية لإعادة اشراك هؤلاء الشباب في الشأن العام تفعيلًا للإستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان. 

ونوه بأنه لا يجب ان يؤثر عشرات المنظمات على العلاقة بين المجتمع المدني والدولة التي تمتلك حاليًا اكثر من ٣٦٠٠٠ منظمة نجحت في اثبات جديتهم وتوفيق اوضاعها بموجب القانون رقم ١٤٩ لسنة ٢٠١٩.

وأوضح “ممدوح”، أن المجتمع المدني هو الامل في تعزيز المشاركة في الشأن العام وبناء الوعي وهو القادر على اجتذاب الملايين من المحجمين عن المشاركة ولديه العديد من المميزات النسبية عن الاحزاب أو النقابات إنه يتلافى الخلافات أو الصراعات الايدولوجية أو السياسية او الانتخابية وانشطة المجتمع المدني موجهة للكافة وليس فئة بعينها.

 وأضاف رئيس مجلس الشباب المصري أنه ليس من المنطقي أن يكون لدينا هذا التاريخ الطويل من العمل الاهلي في مصر ولا يكون لدينا نقابة للعاملين بالمجتمع المدني تنظم اوضاعهم وتدافع عن حقوقهم وتضمن لهم مظلة موحدة مثل باقي العاملين بالقطاعات الاخرى، ووجود أكاديمية حقيقية ومتخصصة للمجتمع المدني تعمل على رفع وتعزيز قدرات العاملين بهذا القطاع العام ضرورة من اجل مساهمة أكبر للمجتمع المدني في عملية الاصلاح والتنمية. 

وطالب بتوحيد الجهود في العمل الاهلي لأنه الوسيلة الفاعلة من اجل الوصول لتنمية حقيقية تطبيقًا لفلسفة الكيف وليس الكم وتجربة التحالف في توحيد جهود اكثر من ثلاثين منظمة هم الاكبر في العمل الاهلي في مصر  استطاعوا بتوحيد الجهود تعزيز الحياة الكريمة في عام واحد لأكثر من ٣٥ مليون مواطن من الفئات الاولى بالرعاية بتكلفة اجمالية تجاوزت ١٤ مليار جنيه. 

وأشار إلى أن هذه الجهود ليست متعلقة فقط بالنشاط الخيري او الاغاثي ولكن اصبح لدينا بفضل هذه الجهود ١٤٩٠٠٠ مشروع صغير ومتوسط و ١٥٠٠٠٠ فدان على ارض الواقع وللعلم التحالف غير قاصر على المنظمات الثلاثون ولكن هذه الجمعيات والمؤسسات تضم شبكة من آلاف الجمعيات والمؤسسات القاعدية والشريكة والمستفيدة والتي تشارك ايضا في الجهود التنموية التي يقوم بها التحالف وعلى سبيل المثال كلاً من بنك الطعام ومصر الخير وجمعية الاورمان، مايقرب من ٥٠٠٠ جمعية قاعدية ضمن قاعدة شركاء ومستفيدي كل جمعية من هذه الجمعيات الثلاثة فقط. 

وأكد ممدوح على أهمية تعزيز دور المجتمع المدني في دعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث لا غنى عنه من اجل تمكين اقتصادي حقيقي للفئات الاولى بالرعاية في ظل ازمة اقتصادية لا يستطيع ان ينكرها احد تحتاج لتضافر الجهود من اجل عبورها بسلام .
 

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