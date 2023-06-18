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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مقرر مساعد المحور السياسي: الجمعيات الأهلية ليست بديلاً عن دور الحكومة

الدكتور مصطفى السيد
الدكتور مصطفى السيد

أكد الدكتور مصطفى السيد أستاذ العلوم السياسية ومقرر مساعد المحور السياسي في الحوار الوطني، أن المجتمع الأهلي ليس بديلا للحكومة، ولكنه يلعب دورا مكملا لها، واحيانا يكون سابقا لها.

وتساءل السيد خلال كلمته في جلسة قانون تنظيم العمل الأهلي عن مهمة نشر الوعي وعن إمكانية توفير بدائل للمراكز الصحية والتنموية التي قررت الخروج من مصر بسبب عدم قبول القانون لها، مطالبًا بالعمل على البحث الجدي في أسباب خروج هذه المراكز.

وأشار مقرر مساعد المحور السياسي إلى أن الجمعيات التي تقوم بدور رعاية وتنمية لا تواجه أي مشكلات في توفير التمويل، بينما تعاني الجمعيات التي تقوم بدور تثقيفي وتوعية كالجمعيات المتعلقة بمجال البيئة وجمعيات الكتاب مشكلات كبيرة في توفير التمويل المناسب مما يهدد الحفاظ على مقرها، هذا على الرغم من كونها جمعيات تهتم بقضايا جديدة، إلا أنها لا تجد من يمولها الجمعيات التي ﻻ تهتم بالجمعيات التي تقوم بنشر الوعي والفن.

وأضاف: نحتاج لدعم الجمعيات التي ترتقي بالمجتمع ودعم الكتاب والمبدعين، لافتا إلى أن هناك شبهة شك بين الجمعيات التي تدعم الكتاب والدولة على الرغم من أن هذه الجمعيات تمثل القوة الناعمة ولو لم يكن هناك تمويل أجنبي فلن يكون وجود لهذه الجمعيات.

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